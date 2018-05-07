Küresel Piyasalar – ABD Borsaları Yükselişle Açıldı, Enerji Hisseleri Yüzde 2 Yükseldi

– Batı Teksas petrolünün Venezüela ve İran endişelerinin ardından tekrar 70 doların üzerine çıkması ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artıracağı beklentisini güçlendiren güçlü ekonomik verilerle dolar endeksi 2018 zirvelerine yakın seyrederken, ABD borsaları da enerji hisselerindeki yüzde 2'lik artışa bağlı olarak yükselişlerle açıldı.

Apple'a bağlı teknoloji rallisinin ardından haftanın ilk gününde;

Dow Jones yüzde 0.77 artışla 24,450.01 puana,



S&P 500 yüzde 0.53 artışla 2,677.62 puana,



Nasdaq yüzde 0.77 artışla 7,264.88 puana yükseldi.

ABD - ABD'de geçen hafta açıklanan istihdam ve ücretlerinin beklentilerin altında gelmesi, piyasaların ABD ekonomisine olan güveni zedelemedi. Fed'in bu yıl faiz artırımına devam edeceği beklentisiyle dolar güçlü seyrini sürdürüyor ve 2018 zirvesine tekrar yaklaştı.

Dolar diğer para birimlerine karşı değer kazandı ve dolar endeksi yüzde 0.29 yükselişle 92.86 düzeyine yükseldi



10 yıllık ABD tahvil getirileri hafif yükselişle 2.957 düzeyine yükseldi



Dolar güvenli liman Japon yeni karşısında yüzde 0.14 değer kazandı ve 109.25 yen düzeyine geriledi.



Euro/dolar paritesi dolardaki yükselişe bağlı olarak yüzde 0.29 düşüşle 1.1922 düzeyine geriledi.

AVRUPA – Fransa, Almanya, İtalya ve Euro Bölgesi için IHS Markit Satın Alma Endeksi (PMI) açıklandı. Almanya, Fransa, İtalya ve Euro Bölgesi'nden gelen perakende Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) satışlarda yavaşlamaya işaret etti. Nisan Perakende PMI Euro Bölgesi için Mart'taki 50.1 düzeyinden 48.6'ya gerilerken, bu 17 ayın en sert aylık düşüşüne işaret etti. Almanya'da perakende PMI 51.0'a gerilerken, Fransa'da 50.1'e yükseldi ve İtalya'da 42.7'ye gerileyerek 21 ayın en düşük düzeyine geriledi.

Birleşik Krallık'tan bu hafta sanayi üretimi, perakende PMI ve ticaret dengesi verileri gelecek. Ayrıca İngiltere Merkez Bankası'nın ise faiz kararı var.

Almanya'da imalat sektörü yeni siparişler Mart'ta aylık yüzde 0.9 düştü, yıllık yüzde 3.1 arttı. Almanya'nın 2017'de gerçekleştirdiği toplam ihracatın yüzde 58.6'sının Avrupa Birliği'ne yaptığı açıklandı.

Verilerin ardından Avrupa borsalarında:

DAX yüzde 1.08 artışla 12,958.01 puana yükseldi



FTSE 'Banka Tatili' nedeniyle kapalı.



FTSE MIB ise yüzde 0.62 artışla 24,486.23 puana yükseldi.



CAC ise Air France hisselerindeki yüzde 13'lük düşüşe rağmen yüzde 0.23 artışla 5,528.79 puana yükseldi.

ASYA – ABD istihdam verileri sonrasında Batı Teksas petrolünün 70 dolar düzeyinin üzerine çıkmasının ardından Asya'da birçok endeks yükseldi.

Japonya'da Nikkei hafif düşüşle 22,467.16 puandan kapanırken



Shanghai yüzde 1.48 yükselişle 3,136.63 puandan,



HSI yüzde 0.23 yükselişle 29,994.26 puandan kapandı.



Güney Kore'de KOSPI, Çocuk Günü resmi tatil nedeniyle bugün kapalı. - İstanbul