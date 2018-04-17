– Avrupa ve Suriye'ye ve Ortadoğu'ya ilişkin jeopolitik riskler devam ederken, Çin ve Japonya, Birleşik Krallık, Almanya ve Euro Bölgesi'nden gelen ekonomik veriler ve Çin'in yabancı yatırımcılar için yerel ortak şartını yumuşatacağı haberleriyle Wall Street'de endeksler yükselişle açıldı.

ABD borsalarında Suriye'ye ilişkin endişelerin hafiflemesi ve kazançların desteğiyle endeksler dünü yükselişlerle kapattıktan sonra Dow Jones yüzde 1'e yakın yükseldi ve 24,797.19 puana çıktı. S&P 500 yüzde 0.90 artışla 2,701.80 puana yükseldi. Nasdaq ise beklenenin üzerinde abone sayısına bağlı olarak yükselen Netlifx hisseleri öncülüğünde yüzde 1.24 artışla 7,245.75 puana yükseldi.

Avrupa borsaları özellikle Çin'den gelen otomobil, gemi ve uçak üretiminde yabancı yatırımcıların yerel ortak koşulunun yumuşatılacağı haberleriyle DAX liderliğinde yükseldi. Avrupa borsalarının yükselişinde Çin'den gelen güçlü ekonomik veriler de etkili oldu.

Birleşik Krallık'ta ücret artışları Şubat ayında enflasyonu geçti, işsizlik 43 yılın en düşük düzeyine geriledi. FTSE olumlu verilerin ardından yüzde 0.40 arttı ve 7,227.16 puana yükseldi.

Euro Bölgesi ve Almanya ZEW Ekonomik Güven Endeksi'nin beklenenden daha kötü gelmesinin ardından, DAX yüzde 1.57 artışla 12,586 puana yükseldi. CAC ise yüzde 0.88 artışla 5,359.67 puana yükseldi. Stoxx 600 ise yüzde 0.80'lik artışla 380.78 düzeyinde.

Çin 2018'in ilk çeyreğinde beklentiler doğrultusunda, yüzde 6.8 büyüdü. Güçlü tüketici talebi ve artan konut fiyatlarına rağmen iyi giden konut yatırımları büyümeye öncelik eden unsurlar oldu. Ekonomik büyümenin neredeyse yüze sekseni tüketime dayalıyken, perakende satışlar Mart ayında bir yıl öncesine göre yüzde 10.1 arttı. Çin'in ABD'ye gerçekleştirdiği sevkiyatlar ise bir yıl öncesine göre yüzde 14.8 arttı. Shanghai Borsası verilerin etkisinin fiyatlanmasının ardından yüzde 1.39 düşüşle 3,067.52 puandan kapandı.

Japonya'dan ise sanayi üretimi verileri geldi. Şubat ayında Japonya sanayi üretimi bir ay öncesine göre aynı düzeyde gerçekleşti. Ocak ayında bu veri yüzde 4.1'lik artışa işaret etmişti. Japonya sanayi üretimi bir yıl öncesine göre yüzde 1.6 artarken kapasite kullanımı ise yıllık yüzde 1.3 arttı. Nikkei yüzde 0.06 yükselişle 21,847.59 puandan kapandı. Hong Kong'da HSI yüzde 0.83 düşüşle 30,062.75 puandan kapanırken, Güney Kore'de KOSPI yüzde 0.15 düşüşle 2,453.77 puandan kapandı.

Jeopolitik risklerin gölgesinde gelişmekte olan ülkeler endeksi tarihi zirvelerinden uzaklaştı ve Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0.44 düştü. Endeks son bir yılda yüzde 22.65 yükseldi.

Dolar Suriye'deki jeopolitik risklerin hafiflemesiyle değer kazandı ve 90.00 bandının altında yüzde 0.21'lik artışla 89.62 düzeyine geriledi.

Doların değer kazanmasına bağlı olarak euro/dolar paritesi 1.24 düzeyinin üzerine çıktıktan sonra 0.29 düşüşle 1.2342 düzeyine geriledi.

Dolar ticaret savaşı endişelerine paralel olarak güvenli liman yen karşısında yüzde 0.03 artışla 107.14 yen düzeyine yükseldi.

On yıllık ABD tahvillerinin getirisi ise yüzde 2.832 düzeyinde. - İstanbul