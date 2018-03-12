Küresel Piyasalar – ABD Borsaları Enflasyon Verisi Öncesi Yükselişlerle Açıldı

– Küresel piyasalar yarın açıklanacak ABD enflasyon verisi öncesi ABD ekonomisinden gelen güçlü istihdam verilerini fiyatlamaya devam ediyor. ABD vadeli işlem piyasalarının yükselişlerle açılmasının ardından ABD borsaları da istihdam verilerinden destek bularak yükseliyor.

Haftaya yükselerek başlayan Dow Jones, Apple hisselerinden destek bularak yüzde 100 puan yükselirek 25,439.38 puana çıkarken, S&P 500 yüzde 0.33 artışla 2,795.68 puana çıktı. Nasdaq Bileşik Endeksi ise yüzde 0.42 yükselişle 7,592.38 puana çıktı.

Avrupa Borsaları da haftaya yükselişlerle başladı. ABD'de beklenenin altında gelen ücret artışı verileri ABD Merkez Bankası'nın faiz artırım prorgramında ciddi bir değişikliğe neden olmayınca ve güçlü istihdam verilerinin Avrupa yatırımcısı tarafından biraz sindirilmesiyle Avrupa Borsaları yükseliş yaşadı.

DAX yüzde 0.46 artışla 12,403.84 puana yükselirken, FTSE yüzde 0.13 düşüşle 7,215.41 düzeyine geriledi. CAC yüzde 0.13 artışla 5,281.37 puana yükseldi. FTSE MIB'de 0.23'lük bir artış görülürken, önceki işlem gününde yatay seyreden Stoxx 600 Endeksi ise yüzde 0.31 artışla 379.55 puana yükseldi.

Dolar Endeksi ise verinin ardından çıktığı 90 seviyesinde düne göre yatay seyrediyor ve düne göre yüzde 0.01 artışla 90.098 seviyesinde.

Euro/dolar paritesi ise dolardaki gerilemeye bağlı olarak yüzde 0.04 düşüşle 1.2304 düzeyine geriledi.

Güçlü istihdam verisinin ardından 2 yıllık ABD tahvil getirileri 9 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 2.908'e yükseldikten sonra hafif bir gerileme ile yüzde 2.892 seviyesine geriledi. Eylül 2008'den bu yana ABD tahvil getirileri 2.908 seviyesini görmemişti.

ABD borsalarındaki yükseliş Asya borsalarına da yansıdı. Nikkei yüzde 1.65 artışla 21,24.03 puana yükselirken, Shanghai yüzde 0.68 artışla 3,329.81 oldu. Hong Kong'da HSI yüzde 1.63 artışla 31,502.14'e yükseldi. Güney Kore'de KOSPI ise yüzde 1.12 artış yaşadı.

Güvenli liman yene karşı direncini koruyan dolar, yen karşısında yüzde 0.22'lik bir düşüşle bu sabah 106.53 seviyesine geriledi. - İstanbul