Küresel Piyasalar - 10 Yıllık ABD Tahvilleri 3.0 Oldu, Wall Street Sert Düşüşte

ABD'de 10 yıllık tahvil getirilerinin yüzde Ocak 2014'ten bu yana ilk kez yüzde 3.0 düzeyine gelmesinin ardından Wall Street endeksleri sert düşüşler yaşıyor. 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 3.0 düzeyini gördükten sonra yüzde 0.002 yükselişle 2.981 düzeyine yükselirken, yüzde 3.0 düzeyinin ABD merkez bankasının beklenenden daha fazla faiz artıracağı beklentisini güçlendirmesiyle, küresel finans piyasalarına satış dalgası getirebileceğinden endişe ediliyor.

ABD - Dün açıklanan PMI verileri, ABD ekonomisinde imalat büyümesinin güçlü şekilde devam ettiğine işaret etti ve endeksler karışık seyirle kapandı. ABD tahvillerinin yüzde 3.0'e yakın seyretmesi, endeksleri baskılıyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) piyasa beklentisinden daha fazla faiz artışı gerçekleştirme ihtimalini güçlendirerek hem doları küresel piyasalarda güçlendiriyor.

Wall Street'te haftanın ikinci gününde;

Dow Jones yüzde 2.22 düşüşle 23,906.03 puana gerilerken,

S&P 500 yüzde 1.65 düşüşle 2,626.25 puana geriledi.

Nasdaq ise yüzde 1.97 düşüşle 6,987.64 puana geriledi.

İki yıllık ABD tahvilleri yüzde 0.001 artışla 2.475 düzeyindeyken, 30 yıllık ABD tahvilleri ise yüzde 0.019 yükselişle 3.161 düzeyinde.

AVRUPA - Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) 26 Nisan'da gerçekleştireceği toplantı sebebiyle Euro Bölgesi para politikaları için önemli bir hafta olacak. 27 Nisan'da Euro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi de açıklanacak. Fransa ve Almanya ekonomilerinden gelen İş Dünyası Güven Endeksi ve ifo İş Ortamı Güven Endeksi verilerinin ekonomilerin yavaşladığına işaret etmesinin ardından, Avrupa piyasaları ABD tahvillerindeki hareketin ardından karışık seyirle kapandı.

DAX yüzde 0.17 düşüşle 12,550.82 puana gerilerken,

FTSE MIB yüzde 0.22 yükselişle 24,035.49 puana,

FTSE yüzde 0.36 artışla 7,425.40 puana,

CAC yüzde 0.10 yükselişle 5,434.02 puana geriledi.

Stoxx 600 ise yüzde 0.02 düşüşle 383.11 düzeyinde.

ASYA - ABD on yıllık tahvil getirilerinin yüzde 3.0'e yaklaşmasıyla Asya borsalarında,

Japonya'da Nikkei yüzde 0.86 yükselişle 22,278.12 puandan,

Çin'de Shanghai Borsası, yüzde 1.97 yükselişle 3,128.60 puandan,

Hong Kong'da HSI yüzde 1.26 yükselişle 30,636.24 puandan kapanırken,

Güney Kore'de KOSPI yüzde 0.40 düşüşle 2,464.14 puandan kapandı.

FED - 10 yıllık tahvillerde yüzde 3.0 düzeyinin görülmesi küresel piyasalara şok dalgası olabilecekken bir yandan da ABD ekonomisinin güçlenmesine dair işaretler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl beklenenden fazla faiz artışı yapacağı beklentilerini destekliyor.

Dolar küresel piyasalarda değer kaybetti ve bu yıl zirvelerini test eden dolar endeksi 90.00 bandının üzerinde yüzde 0.19 düşüşle 90.772 düzeyine geriledi.

Euro/dolar paritesi dolardaki değer kaybına bağlı olarak yüzde 0.27 yükselişle 1.2240 düzeyine yükseldi.

Dolar ticaret savaşı endişelerine paralel olarak güvenli liman yen karşısında yüzde 108.00 düzeyinin üzerindeki seyrine devam ediyor ve yüzde 0.06 düşüşle 108.63 yen düzeyine geriledi. - İstanbul