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Opec, Ekonomi

Küresel petrol arzı şubatta azaldı

Küresel petrol arzı, şubatta bir önceki aya göre 580 bin varil azalarak günlük 99 milyon 960 bin varile indi.

09.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:00
Küresel petrol arzı şubatta azaldı

Küresel petrol arzı, şubatta bir önceki aya göre 580 bin varil azalarak günlük 99 milyon 960 bin varile indi.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) aylık petrol piyasası raporuna göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretimi şubatta bir önceki aya göre günlük 550 bin azalışla 28 milyon 340 bin varil oldu.

Ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi ise günlük 5 milyon 460 bin varil olarak kayıtlara geçti. Böylece, OPEC'in toplam petrol üretimi şubatta günlük 33 milyon 800 bin varil olarak gerçekleşti.

OPEC dışı ülkelerin petrol üretimi, bu dönemde değişmeyerek 66 milyon 150 bin varil oldu.

Böylece, küresel petrol arzı aralıkta bir önceki aya göre günlük 580 bin varil azalarak 99 milyon 960 bin varile düştü.

Küresel petrol talebi

Rapora göre, OPEC küresel petrol talebinin 2020'de 730 bin varil azalacağı tahmin ediliyor.

Söz konusu azalışta, OPEC ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin petrol kısıntısı yönündeki kararlarıyla Çin'de ortaya çıkarak dünyaya yayılan Kovid-19'un etkili olacağı öngörülüyor.

Petrol talebinde 35 milyon 700 bin varille Asya Pasifik bölgesinin başı çekmesi beklenirken, bu bölgeyi 32 milyon varille Amerika ve 14 milyon 700 bin varille Avrupa'nın izleyeceği kaydediliyor.

Kaynak: AA

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