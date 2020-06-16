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Küresel petrol arzı mayısta azaldı

Küresel petrol arzı, mayısta bir önceki aya göre 11 milyon 800 bin varil düşerek günlük 88 milyon 810 bin varil oldu.

Küresel petrol arzı mayısta azaldı
16.06.2020 10:53 | Son Güncelleme: 16.06.2020 10:56

Küresel petrol arzı, mayısta bir önceki aya göre 11 milyon 800 bin varil düşerek günlük 88 milyon 810 bin varil oldu.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) aylık petrol piyasası raporuna göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretimi mayısta bir önceki aya göre günlük 6 milyon 600 bin varil azalışla 24 milyon 90 bin varil oldu.

Ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi ise günlük 5 milyon 20 bin varil olarak kayıtlara geçti. Böylece, OPEC'in toplam petrol üretimi mayısta günlük 29 milyon 110 bin varil olarak gerçekleşti.

OPEC dışı ülkelerin petrol üretimi ise bu dönemde 4 milyon 660 bin varil azalışla 59 milyon 700 bin varil oldu.

Böylece, küresel petrol arzı mayısta bir önceki aya göre günlük 11 milyon 800 bin varil azalışla 88 milyon 810 bin varile düştü.

Küresel petrol talebi

Rapora göre, küresel petrol talebinin 2020'de günlük ortalama 8 milyon 100 bin varil azalacağı tahmin ediliyor.

IEA, bu miktarı tarihi bir düşüş olarak nitelendirirken, söz konusu azalışın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle olduğunu belirtiyor.

Petrol talebinde 35 milyon 400 bin varille Asya Pasifik bölgesinin başı çekmesi beklenirken, bu bölgeyi 30 milyon 800 bin varille Amerika ve 14 milyon 500 bin varille Avrupa'nın izleyeceği kaydediliyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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