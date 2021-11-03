Küresel Oyun Pazarı 2023'te 204 Milyar Dolarlık Hacme Ulaşacak

Newzoo verilerine göre, 2021 küresel oyun pazarı 175,8 milyar Dolar seviyesine çıkacak. Araştırma verileri, yıl sonuna kadar Dünya çapında 2,9 milyar oyuncu olacağını gösteriyor.

2023 sonunda küresel oyun pazarının 204,6 milyar dolarlık hacme ulaşması bekleniyor.

Gelirin 90 milyar doları mobilden

Oyun pazarında yıl sonunda ulaşılması beklenen 175,8 milyar dolarlık gelirin 90,7 milyar doları mobil oyunlarla sağlanacak.

Verilere göre; 2021'de mobil oyun gelirleri küresel oyun pazarının yüzde 52'sini oluşturacak.

Araştırma verilerini değerlendiren IFASTURK Eğitim, Ar-Ge ve Destek Kurucusu Mesut Şenel şöyle konuştu:

"Oyun pazarı hacmi, 2023 sonunda 204,6 milyar doları bularak büyümeye devam edecek. Oyun pazarı gelirleri içinde yüzde 50'nin üzerinde payı bulunan mobil oyun sektörü, ülkemizde oyun geliştiriciler için uluslararası pazarlara açılma konusunda kendilerini kanıtlayabilecekleri bir alan olarak öne çıkıyor."

"Türkiye'de geliştirilen oyunların dünya çapında ses getirmesi için devlet destek ve teşvikleri bulunuyor. Girişimcileri bu konularda bilgilendiriyor, sektörde güçlü bir şekilde ilerlemeleri için hizmetlerimizle destekliyoruz."

ŞİDDET İÇEREN OYUNLAR, ÇOCUKLARI İLERİDE SALDIRGAN YAPAR MI?

KEANU REEVES OYUN TANITIMINDA

Space Mag Türkiye - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet