Küresel Otomotiv Endüstrisi 2009'dan Beri İlk Kez Küçülüyor

Dünya otomotiv üretimi 2008 ekonomik krizin ardından görülen daralmadan sonra yaklaşık 9 yıldır ilk kez teknik resesyona giriyor.

RBC Capital Markets'tan analist Joe Spak'ın yayınladığı rapora göre, dünya genelinde hafif araç üretimi 2018'in üçüncü çeyreğinde %2.9 düştü. Analist Spak üretimin dördüncü çeyrekte de %4 gerilemesini bekliyor. Bu 2009 yılından bu yana peş peşe iki çeyrek gelen ilk sektörel daralma olacak.

IHS Automotive ve RBC Capital Markets tahminlerine göre, 2018 yılında dünya otomotiv üretimi bir önceki seneye göre %0.6 daralma ile 94.6 milyona gerileyecek. Üretimin 2019 yılında da %0.4 daralması bekleniyor. - Öz

Kaynak: DHA