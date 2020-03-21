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Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Ekonomi

Küresel otomobil üretiminde Kovid-19 kaynaklı düşüş beklentisi

Uluslararası finans kuruluşu IHS Markit, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Avrupa, Kuzey Amerika ve Latin Amerika'da otomobil fabrikalarının kapanmasıyla araç üretiminin 1,4 milyon adet azalabileceğini öngördü.

21.03.2020 02:46 | Son Güncelleme: 21.03.2020 02:46
Küresel otomobil üretiminde Kovid-19 kaynaklı düşüş beklentisi

Uluslararası finans kuruluşu IHS Markit, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Avrupa, Kuzey Amerika ve Latin Amerika'da otomobil fabrikalarının kapanmasıyla araç üretiminin 1,4 milyon adet azalabileceğini öngördü.

IHS Markit'ten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Avrupa, Amerika ve Güney Amerika'daki birçok otomobil üreticisinin geçici süreyle üretim merkezlerini kapatma ve üretimi durdurma kararı aldığı anımsatıldı.

Avrupa'daki üretim merkezlerinin kapatılmasının araç üretiminde 880 bin adedin üzerinde düşüşe neden olacağının kaydedildiği açıklamada, bölgede araç üretiminde en yüksek düşüşün 256 bin adetle Almanya'da olacağı, bu ülkeyi 140 bin adetle İspanya ve 100 bin adetle Fransa'nın takip edeceği ifade edildi.

Açıklamada, Kuzey Amerika'da da benzer bir tablonun yaşandığına işaret edilerek, burada da 336 bini ABD'de olmak üzere araç üretimin toplam 478 bin adet azalmasının beklendiği belirtildi.

Güney Amerika'daki üretim verilerinin de değerlendirildiği açıklamada, söz konusu kıtadaki araç üretiminin 80 bin adet azalacağı tahmin edildi. Böylece, Avrupa, Amerika ve Güney Amerika'da, Kovid-19 salgını nedeniyle kapanan fabrikalarla araç üretiminin toplam 1,4 milyon adet azalabileceği öngörüldü.

Kaynak: AA

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Ekonomi Manşet

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