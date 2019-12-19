Küresel Mülteciler Forumu 10 milyar dolarlık taahhütle son buldu
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), mülteciler için yaklaşık 10 milyar dolar taahhütte bulunulduğunu duyurdu. Dün sona eren Küresel Mülteci Forumunda hükümetler mülteciler için 3 milyar dolar yardım yapmayı ve 50 bin kişinin barınmasının sağlanmasını vadetti.
19.12.2019 08:57 | Son Güncelleme: 19.12.2019 08:57
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), mülteciler için devletlerin ve özel sektörün yaklaşık 10 milyar dolar taahhütte bulunduğunu duyurdu.
İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde 16 Aralık'ta başlayan 1'nci Küresel Mülteci Forumu dün sona erdi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com