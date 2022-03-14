"Küresel Mali Sistem Eskisi Gibi Olmayacak"

Rusya'nın Ukrayna işgali savaş görüntülerini bir kez daha dünya kamuoyunun önüne getirdi. Can kayıpları, evlerini terk edenler, komşu ülkelere sığınanlar, enkaza dönen yerleşim yerleri. Ukraynalılar için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bununla birlikte bazılarına göre de Rusya'ya yönelik sert yaptırımlar nedeniyle küresel mali sistem de artık eskisi gibi olmayacak

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