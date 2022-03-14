"Küresel Mali Sistem Eskisi Gibi Olmayacak" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Küresel Mali Sistem Eskisi Gibi Olmayacak"

DailyMotion.com - Güncel
 - Güncelleme:

Rusya'nın Ukrayna işgali savaş görüntülerini bir kez daha dünya kamuoyunun önüne getirdi.

Rusya'nın Ukrayna işgali savaş görüntülerini bir kez daha dünya kamuoyunun önüne getirdi. Can kayıpları, evlerini terk edenler, komşu ülkelere sığınanlar, enkaza dönen yerleşim yerleri. Ukraynalılar için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bununla birlikte bazılarına göre de Rusya'ya yönelik sert yaptırımlar nedeniyle küresel mali sistem de artık eskisi gibi olmayacak

DailyMotion.com / Güncel

Ukrayna, Savaş, Rusya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title