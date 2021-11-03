Küresel Mahremiyet Asamblesi'nin 44'üncü konferansı, 2022'de Türkiye'de yapılacak - Haberler
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Küresel Mahremiyet Asamblesi'nin 44'üncü konferansı, 2022'de Türkiye'de yapılacak

AA / İsmet Karakaş - Haberler | Güncel
Küresel Mahremiyet Asamblesi'nin 44'üncü konferansı, 2022'de Türkiye'de yapılacak

Küresel Mahremiyet Asamblesi'nin (Global Privacy Assembly) 44'üncü konferansı, Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun (KVKK) ev sahipliğinde Türkiye'de yapılacak.

Küresel Mahremiyet Asamblesi'nin (Global Privacy Assembly) 44'üncü konferansı, Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun ( Kvkk ) ev sahipliğinde Türkiye'de yapılacak.

KVKK'den yapılan açıklamada, kurumun, kişisel verilerin korunması ve mahremiyet alanında çalışmalar yapan ve bu alanda veri koruma otoriteleri arasında iş birliği ve bilgi paylaşımına yönelik uluslararası bir organizasyon olan asamblenin asli üyesi olduğu belirtildi.

Açıklamada, 130'dan fazla otoriteyi her yıl bir araya getiren, Küresel Mahremiyet Asamblesi'nin, 2022'deki 44'üncü konferansının, KVKK'nın ev sahipliğinde, Türkiye'de yapılacağı bildirildi.

AA / İsmet Karakaş - Son Dakika Haberleri
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