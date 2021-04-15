Küresel likidite bolluğu ile halka arzda 20 yılın en verimli ilk çeyreği yaşandı

Denetim ve danışmanlık şirketi EY'nin raporuna göre, dünya genelinde halka arz sayısı, 2021'nin ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 85 artışla 460 olarak gerçekleşti.

Denetim ve danışmanlık şirketi EY'nin raporuna göre, dünya genelinde halka arz sayısı, 2021'nin ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 85 artışla 460 olarak gerçekleşti. Böylece işlem sayısı bakımından son 20 yılın en başarılı dönemi yaşandı.

EY, Global Halka Arz Trendleri 2021 Raporu'nun birinci çeyrek dönem sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, bu yılın birinci çeyreğinde gerçekleştirilen halka arz işlemi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 85 artış göstererek 460 oldu.

Birinci çeyrekte halka arzlar yoluyla elde edilen gelir 105,6 milyar dolar olarak gerçekleşirken, gelirlerde 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 271 yükseliş kaydedildi.

Raporda, halka arzlardaki ivme artışının nedeni finansal sistemlerdeki bol likiditeye bağlanarak, teknolojide hızlanan gelişme ve Kovid-19 salgınının harekete geçirdiği yeni ekonomi şirketleri, spekülatif ve fırsatçı işlemler ve bireysel yatırımı halk ve genç nesiller için daha erişilebilir hale getiren platformların da bu artışa katkı sağladığı belirtildi.

İşlem sayısı bakımından son 20 yılın en verimli ilk çeyrek dönemi yaşandığına vurgu yapılan raporda, teknoloji şirketlerinin birinci çeyrekte halka arzlara öncülük ettiği ifade edildi.

Rapora göre, Asya-Pasifik bölgesinde gerçekleşen halka arzlardan elde edilen gelir yüzde 105 artarken, işlem sayısı da 156'dan 200'e yükseldi.

Kıta Amerikası'nda halka arzda işlem sayısı 38'den 121'e yükselirken, elde edilen gelir yüzde 446 artarak 45,2 milyar dolara ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş