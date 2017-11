İngiltere'deki Durham İslami Ekonomi ve Finans Merkezi Direktörü Prof. Dr. Mehmet Asutay, insani finans kavramının insanın dışlandığı modern finans yaklaşımına bir alternatif olarak doğduğunu belirterek, "İnsani finans, kendi içinde ahlaki motivasyonlara sahiptir. İnsanların hayatlarını kolaylaştıran normatif bir anlayışa sahip insani finans, insanı tekrar merkeze alma yöntemidir." dedi.



Asutay, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortaklığında "İnsani Finans" temasıyla düzenlenen Küresel Katılım Finans Zirvesi'nin ikinci gününde yaptığı sunumda, insani finans kavramının insanın dışlandığı modern finans yaklaşımına bir alternatif olarak doğduğunu söyledi.



Asutay, "Ekonomilere baktığımız zaman milli gelir ülkedeki tüm üretimlerin ya da katma değerlerin toplanmasıdır ama öbür tarafta bir ülkedeki finans kurumlarının varlıklarını topladığınız zaman ülkenin milli gelirinden fazla çıkıyor. Burada matematiksel bir sorun var. Modern finans sisteminin kendi içinde oluşturduğu büyük bir değer var ama üretime, topluma katkısı son derece kısıtlı olan bir yapı var ortada." şeklinde konuştu.



Konvansiyonel finansın insanların yaşayışıyla hiçbir bağlantısı kalmamış, kendi egemenliğini dayandıran bir yapıya evrildiğini belirten Asutay, "İnsani finans, kendi içinde ahlaki motivasyonlara sahiptir. İnsanların hayatlarını kolaylaştıran normatif bir anlayışa sahip insani finans, insanı tekrar merkeze alma yöntemidir." dedi.



"İnsani finansı küresel güçlere kolay kolay kabul ettiremeyiz"



Prof. Dr. Mehmet Asutay, Avrupa'da yaşanan krizlerin finans dünyasının kendisini sorgulamasına yol açtığını ifade ederek, şunları kaydetti:



"Kapitalizmin gelişmesi ve arkasındaki güç finansla ilgili pek çok şeyi yönlendiriyor. Yani biz insani finansı küresel güçlere kolay kolay kabul ettiremeyiz. Onlar sadece hegemonik sistemin içine gömülebilir formatlara sıcak bakar. Örneğin, İslami ticaret finansı modelleri bu bağlamda ele alınabilir."



Türkiye'de ve Müslüman ülkelerde devletin, tüm karar alma ve iletişim süreçlerinin merkezinde olduğunu vurgulayan Asutay, "Devlet her şeyin çok fazla merkezinde... Devlet, rollerinden bir kısmını sivil toplum kuruluşlarına verirse toplumu baz alan finans mekanizmaları gelişimini daha hızlı tamamlayabilir." dedi.?



Kuveyt Türk Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Albayrak da küresel bankacılıkta yaygınlaşan etik bankacılık ve sosyal sorumlu bankacılık anlayışının Türk katılım bankalarında da benimsenmeye başladığını ifade ederek, şunları kaydetti:



"Etik bankacılık kavramı dünyada hızla gelişiyor. Global Alliance for Banking on Values isimli birliğin 127 milyar dolar büyüklüğü var. Bu birliğin milyonlarca müşterisi bulunuyor. Bu birlik, çevreden sosyal sorumluluk projelerine kadar pek çok alanda sorumluluk alıyor. Baktığınızda, bizde de bu anlayış katılım bankalarının özünde halihazırda var ve giderek gelişiyor. Hizmet paydaşlığı modelini uyguluyoruz."