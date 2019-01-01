Küresel Isınma'yı En Fazla Onlar Önemsiyor

BİLİMİNSANLARI eğer önlem alınmazsa dünyanın 21'inci yüzyılın sonuna kadar 3.3 derece ısınacağını belirtiyor. Yapılan araştırmalarda ise ülkelerin bu durumu tersine çevirmeyi hedeflemedikleri sonucuna varıldı. Ancak bu durumu tersine çevirmek isteyen bazı ülkeler de yok değil. Almanya merkezli Germanwatch'ın yayınladığı bir araştırmada çevreyi korumak için önlem alan ülkeler sıralandı. 2045 yılına kadar uzun vadeli sıfır emisyon hedefi benimseyen İsveç listenin zirvesinde yer aldı.

Yapılan araştırmalara göre iklim değişikliği için önlem alınmazsa 21'inci yüzyılın sonuna kadar küresel sıcaklığın 3,3 derece artacağı ortaya konuluyor. Almanya merkezli Germanwatch'ın yakın zamanda yayımladığı bir raporda sera gazı emisyonları, yenilenebilir enerji gelişimi ve enerji tüketimine bakılarak 56 ülkenin 2030 yılı için katkı ve hedefleri değerlendirildi. Ancak incelenen 56 ülkenin hiç birinin durumu tersine çevirmeyi hedeflemediği sonucuna varıldı. Biliminsanlarının bu sonuca varmasının sebeplerinden birinin 'amaca ulaşmak için yeterli siyasi iradenin olmaması'ndan kaynaklandığı belirtildi.

Öte yandan sıralamada yer alan 56 ülkenin, küresel sera gazı emisyonlarının yaklaşık yüzde 90'ından sorumlu olduğu da ifade edildi. Ancak dünyayı küresel ısınmadan korumak için birtakım önlem alan ülkeler de yok değil. Bu anlamda raporda çevreyi korumak için önlem alan ülkeler de 100 puan üzerinden değerlendirilerek listelendi.

İŞTE LİSTEDE YER ALAN KÜRESEL ISINMA İLE EN FAZLA MÜCADELE EDEN ÜLKELER:

17. Fransa - 59.30

16. Romanya - 59.42

15. Lüksemburg - 59.92

14. Ukrayna - 60.09

13. Portekiz - 60.54

12. Danimarka - 61.96

11. Hırvatistan - 62.39

10. Finlandiya - 62.61

9. Norveç - 62.80

8. Hindistan - 62.93

7. Malta - 65.06

6. İsviçre - 65.42

5. Birleşik Krallık - 65.92

4. Letonya - 68.31

3. Litvanya - 70.47

2. Fas - 70.48

1. İsveç - 76.28

TÜRKİYE'YE ZARARI 1.9 MİLYAR DOLAR

Aralık 2018'de yapılan BM 24. İklim Zirvesi'nde açıklanan Küresel İklim Riski Endeksi'nde iklim değişikliğinin 2017 yılında Türkiye'de tam 1.9 milyar dolarlık bir hasara yol açtığı kaydedilmişti.

Ayrıca küresel ısınma sonucu deniz seviyesinin 2100 yılına kadar yaklaşık 62 santimetre yükseleceğinin tahmin edildiğini söyleyen İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü'nden Jeomorfolog Doç. Dr. Cengiz Yıldırım, "Türkiye'nin kıyılarında bulunan büyük tarım alanlarının önemli bir kısmı sular altında kalacak" şeklinde açıklamada bulunmuştu. - İstanbul

Kaynak: DHA