Küresel ısınma okyanuslardaki oksijen seviyesini düşürüyor: Su altı yaşam tehdit altında
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Küresel ısınma okyanuslardaki oksijen seviyesini düşürüyor: Su altı yaşam tehdit altında

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (UICN) yayınladığı bir rapor ile küresel ısınmanın okyanuslardaki oksijen seviyesini büyük ölçüde azaltığını tespit ettiklerini duyurdu. Bu değişimden en çok etkilenen canlılar, yüksek seviyede oksijene ihtiyaç duyan ton, merlin ve köpekbalığı gibi türler

08.12.2019 19:29 | Son Güncelleme: 08.12.2019 19:29
Küresel ısınma okyanuslardaki oksijen seviyesini düşürüyor: Su altı yaşam tehdit altında

Yer yüzündeki canlı varlıklar için bir tehdit haline gelen küresel ısınma okyanuslardaki yaşamı da olumsuz şekilde etkiliyor.


İspanya'nın başkenti Madrid'de Birleşmiş Milletler İklim Konferansı COP25 devam ederken, (UICN) yayınladığı bir raporda küresel ısınmanın okyanuslardaki oksijen seviyesini büyük ölçüde azaltığını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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