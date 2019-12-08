Küresel ısınma okyanuslardaki oksijen seviyesini düşürüyor: Su altı yaşam tehdit altında

08.12.2019 19:29 | Son Güncelleme: 08.12.2019 19:29

Yer yüzündeki canlı varlıklar için bir tehdit haline gelen küresel ısınma okyanuslardaki yaşamı da olumsuz şekilde etkiliyor.



İspanya'nın başkenti Madrid'de Birleşmiş Milletler İklim Konferansı COP25 devam ederken, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (UICN) yayınladığı bir raporda küresel ısınmanın okyanuslardaki oksijen seviyesini büyük ölçüde azaltığını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle