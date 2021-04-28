Küresel Isınma Okyanuslarda Canlı Türlerinin Azalmasına Neden Oluyor
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Küresel Isınma Okyanuslarda Canlı Türlerinin Azalmasına Neden Oluyor

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

ABD Ulusal Bilim Akademisi'nin raporuna göre, okyanus canlılarının çeşitliliğindeki değişikliğin nedenlerinden biri okyanus ısısındaki artış. Rapora göre deniz yüzeyinde ısının artmasıyla son 40 yıl içinde açık denizlerdeki canlı türlerinin yüzde 50 oranında azalması arasında güçlü bağlantı var.

ABD Ulusal Bilim Akademisi'nin raporuna göre, okyanus canlılarının çeşitliliğindeki değişikliğin nedenlerinden biri okyanus ısısındaki artış. Rapora göre deniz yüzeyinde ısının artmasıyla son 40 yıl içinde açık denizlerdeki canlı türlerinin yüzde 50 oranında azalması arasında güçlü bağlantı var

Küresel Isınma Okyanuslarda Canlı Türlerinin Azalmasına Neden Oluyor

Kaynak: DailyMotion.com

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