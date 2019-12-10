: Küresel ısınma: Norveç'te şarap üretimi

10.12.2019 08:46 | Son Güncelleme: 10.12.2019 08:46

Avrupa'da şarap artık sadece güneşi bol güney ülkelerinde üretilmiyor. Küresel ısınma sayesinde Norveç ve Baltık Bölgesi'nde de şarap üretilmeye başlandı. Hatta Alaska ve Grönland'dan da geçen 59'uncu kuzey paralelinde de. Norveçli Lerkekåsa Şarapçılık, burada yaklaşık 10 yıldır şarap üretiyor. Şarap üreticisine bağ bozumunda eşlik ettik.

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