Küresel ısınma Meksika'nın dünyaca ünlü Poblano acı biberini tehdit ediyor

14.09.2019 18:45

UNESCO 'İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası' listesine giren pek çok Meksika yemeğinin vazgeçilmezleri arasında olan Poblano acı biberi, iklim değişikliği ve melez tohumlar nedeniyle tehdit altında.



Adını başkent Mexico City'inin güneyindeki Puebla eyaletinden alan Poblano biberinin üretimi, özellikle ülkeye yüksek oranda melez tohum ithali ve küresel ısınma nedeniyle önemli derece azalmış durumda. Euronews.com'da Görüntüle