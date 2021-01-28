Küresel Isınma Leylekleri Göçettirmedi

Uzmanlar, dünyanın en büyük leylek kolonilerinden birine sahip olan Diyarbakır'da bu yıl bazı leyleklerin kış mevsimiyle beraber göç etmemesini küresel ısınmanın etkisi olarak görüyor ve göç etmeyen leylek sayısının artacağının altını çiziyor.

Uzmanlar, dünyanın en büyük leylek kolonilerinden birine sahip olan Diyarbakır'da bu yıl bazı leyleklerin kış mevsimiyle beraber göç etmemesini küresel ısınmanın etkisi olarak görüyor ve göç etmeyen leylek sayısının artacağının altını çiziyor

Kaynak: DailyMotion.com