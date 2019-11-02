Küresel Isınma Kurultayı İzmir'de yapılıyor

02.11.2019 15:12

Küresel Isınma Kurultayı'nın açılışını Tunç Soyer yapacak

İklim değişikliği ve çevre ile ilgili sorunlar konusunda farkındalık yaratmak için başlatılan etkinliğe İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği yapacak ve tam destek verecek.

İzmir'de 11'cısı yapılacak olan etkinlikte ''temiz enerji, temiz kentler'' başlığı gündeme gelecek.

Medyadan, iş insanlarına sivil toplum örgütlerinden yerel yönetimlere çok önemli isimlerin konuşmacı olacağı etkinliğin açılışı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından yapılacak.

Tarihi Havagazı Fabrikası'nda 29 Kasım'da gerçekleştirilecek olan etkinlik için Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret eden koordinasyon komitesi tüm sivil toplum kuruluşlarından öneri ve katkı beklediğini açıkladı.

Kaynak: Bültenler