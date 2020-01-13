Küresel ısınma: Gezegenimizi ne bekliyor? Yüzyıllık kayıtlar ile iklim değişikliği değerlendirmesi

13.01.2020 17:09 | Son Güncelleme: 13.01.2020 17:09

Etkisi giderek daha çok hissedilen iklim değişikliği dünya gündeminde önemli bir yer tutmaya devam ediyor. Dünya çapında artan sıcaklık ortalamaları, küresel ısınmanın endişe verici boyutlara ulaştığını gösteriyor.



Aylık veriler ile iklim değişikliğinin gezegenimiz üzerindeki etkisini incelediğimiz Climate Now programında bu ay, İspanya'da asırlardır hava durumu kaydı tutan bir rasathaneye konuk oluyoruz. Euronews.com'da Görüntüle