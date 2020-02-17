Küresel iş dünyası için en büyük risk "siber tehditler"

17.02.2020 13:08 | Son Güncelleme: 17.02.2020 13:08

Allianz 2020 Risk Barometresi'nde, siber tehditler en büyük küresel iş dünyası riski olarak öne çıkarken, ikinci sırada yer alan iş kesintisi, aşılması gereken önemli sorunlardan biri olarak gösterildi. Yedinci sırada yer alan iklim değişikliği, araştırma tarihinin en yüksek düzeyine ulaştı.

Allianz 2020 Risk Barometresi'ne göre siber olaylar yüzde 39'la ilk kez en büyük küresel iş dünyası riski oldu. Şirketlerin verilere ve bilişim sistemlerine giderek artan bağımlılığı ve yaşanan birkaç yüksek profilli olayın etkisiyle siber tehdit farkındalığı son yıllarda arttı. Siber tehditler, yedi yıl önce yüzde 6.0 ile 15'inci sırada yer alıyordu.

Yıllardır en büyük risk olarak görülen iş kesintileri ise, yüzde 37 ile ikinci sırada yer aldı. Yüzde 27'yle üçüncü olan mevzuat ve yönetmeliklerdeki değişiklikler ve yüzde 17'yle yedinci sırada yer alan iklim değişikliği listede en çok basamak atlayan riskler oldu.Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) tarafından gerçekleştirilen yıllık küresel iş dünyası riskleri anketi Allianz Risk Barometresi'nin dokuzuncusu yayımlandı. Çalışma, bu yıl aralarında CEO 'ların, risk yöneticilerinin, brokerların ve sigorta uzmanlarının da bulunduğu 100'ün üzerinde ülkeden 2 bin 718 uzmanın görüşlerine yer verdi.Çalışma ile ilgili değerlendirmede bulunan AGCS CEO'su Joachim Müller, Allianz 2020 Risk Barometresi'nin, siber tehditler ve iklim değişikliğinin; önümüzdeki on yılda yakından izlenmesi gereken en önemli iki risk olduğuna dikkat çekti: "Elbette mücadele edilmesi gereken pek çok başka hasar ve aksaklık senaryoları da var. Ancak kurum yönetimleri ve risk yöneticileri siber tehdit ve iklim değişikliği risklerine çözüm bulamazlarsa, bu durumun büyük ihtimalle şirketlerinin operasyonel performansı, finansal sonuçları ve itibarıyla birlikte kilit paydaşları üzerinde de olumsuz etkileri olacaktır. Siber tehdit ve iklim değişikliği riskleri için hazırlık ve plan yapmak hem rekabet gücü açısından avantaj sağlayacak, hem de dijitalleşmenin ve küresel ısınmanın hakim olduğu bir çağda işletme direncini artıracaktır."Dünyada ilk 10 risk sıralaması*1- Siber riskler yüzde 392- İş kesintisi yüzde 373- Mevzuat ve yönetmeliklerdeki değişiklikler yüzde 274- Doğal afetler yüzde 215- Pazar gelişmeleri yüzde 216- Yangın, infilak yüzde 207- İklim değişikliği yüzde 178- İtibar ve marka değerinin kaybı yüzde 159- Yeni teknolojiler yüzde 1310- Makroekonomik gelişmeler yüzde 11Türkiye'de ilk 10 risk sıralaması*1- Makroekonomik gelişmeler yüzde 592- Doğal afetler yüzde 413- Yangın, infilak yüzde 353- Politik riskler ve şiddet yüzde 355- Mevzuat ve yönetmeliklerdeki değişiklikler yüzde 296- İş kesintisi yüzde 247- İklim değişikliği-hava değişimindeki artış yüzde 127- Siber tehditler yüzde 127- Pazar gelişmeleri yüzde 1210-Yeni teknolojiler yüzde 6.0*Rakamlar, bir riskin söz konusu ülkede ne sıklıkla seçildiğini yüzde cinsinden ifade ediyor. Üç riske kadar seçim yapılabildiği için sonuçların toplamı yüzde 100'e eşit değil.

Kaynak: DHA