Küresel İntihar Oranı 2000 Yılından Bu Yana Yüzde 29 Düştü

Küresel intihar oranı, özellikle Çin ve Hindistan'daki kadın intiharları ve Rusya'daki orta yaşlı erkeklerde görülen intihar vakalarının azalmasıyla, 2000 yılından bu yana yüzde 29 düştü.

Yapılan bir araştırmaya göre, intihar oranlarının Çin'de 1990 yılında bu yana düşüşe geçmesi ve Rusya, Japonya, Güney Kore ve Hindistan'da da son 10 yılda görülen büyük düşüşe karşın ABD'de intihar oranı, son yüz yılda yüzde 18 arttı. Araştırmada, ABD'nin intihar oranı 20 yıl önce Çin'in yarısı iken şuan iki katı olduğuna işaret edildi. - İstanbul