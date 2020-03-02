Küresel iklim krizi sonucu Avustralya'da yazlar yüzde 50 uzadı
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Küresel iklim krizi sonucu Avustralya'da yazlar yüzde 50 uzadı

Küresel iklim krizi sonucu Avustralya'da yazlar yüzde 50 uzadı. Yaz sıcaklığı gün sayısının 31 gün daha fazla olduğu duyuruldu.

02.03.2020 21:39 | Son Güncelleme: 02.03.2020 21:39
Küresel iklim krizi sonucu Avustralya'da yazlar yüzde 50 uzadı

Küresel iklim krizi Avusturalya'da mevsimlerin değişmesine neden oldu. İklim uzmanları, ülkede artık yazların neredeyse yüzde 50 oranında uzadığını açıkladı.


Uzmanlar, kıtasında son 20 yıllık hava durumu verileri üzerinde yapılan araştırmalarda, küresel iklim krizi ve enerji üretim politikalarının kıtaya verdiği zararı gözler önüne serdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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