Küresel iklim krizi sonucu Avustralya'da yazlar yüzde 50 uzadı
Küresel iklim krizi sonucu Avustralya'da yazlar yüzde 50 uzadı. Yaz sıcaklığı gün sayısının 31 gün daha fazla olduğu duyuruldu.
Küresel iklim krizi Avusturalya'da mevsimlerin değişmesine neden oldu. İklim uzmanları, ülkede artık yazların neredeyse yüzde 50 oranında uzadığını açıkladı.
Uzmanlar, Avustralya kıtasında son 20 yıllık hava durumu verileri üzerinde yapılan araştırmalarda, küresel iklim krizi ve enerji üretim politikalarının kıtaya verdiği zararı gözler önüne serdi. Euronews.com'da Görüntüle