"Küresel İklim Eylem" gününde gösteri düzenledi (1)
AA / Zuhal Demirci - Haberler | Güncel
İngiltere'nin başkenti Londra'da binlerce kişi, 6 Kasım Küresel İklim Eylem gününde iklim değişikliği karşıtı gösteri düzenledi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da binlerce kişi, 6 Kasım Küresel İklim Eylem gününde iklim değişikliği karşıtı gösteri düzenledi.
Başkentte Finsbury Circus Gardens'da toplanan farklı gruplardan göstericiler, ellerinde davullar ve
"İklim değişikliği için harekete geçin", "Gelecek talep ediyoruz" yazılı pankartlarla Trafalgar Meydanına yürüdü.
Gösteriye katılan Ultra Ortodoks Yahudiler de "İsrail terör devletidir" yazılı pankartlar taşıyarak, İsrail'i protesto etti.