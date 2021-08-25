Küresel iklim değişikliği ve afetlerden en çok etkilenen arılar oldu
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Küresel iklim değişikliği ve afetlerden en çok etkilenen arılar oldu

İhlas Haber Ajansı / Adem Güngör - Haberler | Güncel

- Küresel iklim değişikliği ve afetlerden en çok etkilenen arılar oldu Ülkemizde bal üretiminde geçtiğimiz yıla göre düşüş yaşandı.

- Küresel iklim değişikliği ve afetlerden en çok etkilenen arılar oldu

ARTVİN - Ülkemizde bal üretiminde geçtiğimiz yıla göre düşüş yaşandı. Sebebi ise küresel iklim değişikliği ve yaşanan afetler.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, Artvin'de arı yetiştiricileriyle bir araya geldi. Arı neslinin tehdit eden faktörler ve bal veriminin düşmesine neden olan sebeplerle ilgili Artvin Arı Yetiştiriciliği birliği üyeleriyle görüşen Başkan Şahin, burada önemli açıklamalarda bulundu.

Ülkemizde 2021 yılının, 2020 yılına göre bal veriminde daha düşük olduğunu ifade eden Başkan Şahin, bunun sebebinin iklim değişikliğinden kaynaklı olduğunu söyledi. Akdeniz ve Ege bölgesinde çıkan yangınların yanı sıra, Karadeniz'de meydan gelen sel felaketlerinde ciddi sayıda arı kayıplarının yaşandığını belirterek, bal verimine direk etkilediğini ifade etti.

"Küresel iklimden en fazla arılar etkileniyor"

Başka Şahin Artvin'de basın mensuplarına yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi, "bitkiler iklimle bağlantılıdır. Bitkilerin çiçek açması, çiçek açtıktan sonra tohum bağlaması için arılarımızın tozlaşma yapması lazım. Eğer bitkiler çiçeklenme döneminde fazla yağışlar ve ani hava değişimleri olursa bu sefer arılar yeterince faydalanamayacak, yeterince çiçeğe gidemeyecektir. Bu yönüyle arılar bal üretimi ve polen üretimi dönemlerinde çalışamayacakları için küresel iklim değişikliğinden en fazla arılar etkileniyor diyebiliriz.

"Orman yangınlarında 4 bin civarında arılarımız yandı"

Osmaniye ilinden başlamak üzere Mersin, Antalya, Manavgat, Alanya ilçelerinde en sonunda Bolu'da çok ciddi ormanlar yandı. Özellikle Alanya Manavgat da üç dört bin civarında arılarımız yandı. Çam balı üretim alanımız yandı kül oldu. Bu sene o ilimizde çam balı üretimi olabileceğini hiç zannetmiyorum.

"Arı ürünleri korona virüsüne karşı direnç sağlıyor"

2020 yılından bu yana bu pandemi döneminde bütün dünyada özellikle propolisin korona da çok iyi kullanıldığı ve bütün dünyada bunu bu şekilde kabul ediyor ve bunun korona vesilesiyle özellikle arı ürünlerinin tüketilmesi ön plana çıkıyor.

Arı sütünün insan sağlığına olan katkısı özellikle propolisinde anti mikrobiyal özellikleri nedeniyle özellikle korona da virüslere karşı çok iyi bir direnç sağladığı artık bütün dünya bunu bu şekilde ifade ediyor. Bilim bunu ifade ediyor.

Karadeniz'de sel felaketlerinde ciddi hasar kayıplarımız var

Bu doğal afetlerin özellikle Kastamonu da daha tespitleri bitmedi ama orda da ciddi ağır kayıpların olduğu ifade ediyorlar. 2021 yılı 2020 yılına göre bal üretiminde ciddi düşüşler yaşadık. Gerek çam balın da gerekse yüksek yayla ballarında, özellikle yüksek yayla balında ciddi bir üretim düşüklüğü var. Bu konuda arıcılarımızın bankalara olan borçlarının acil olarak ertelenmesi gerekiyor. Bunun sebebi de yaşadığımız afetler ve küresel iklim değişikliğidir.

Bazı bölgelerimiz de bizim bitkisel üretime daha fazla destek vermemiz gerekiyor ve bitkisel üretimi daha fazla destekleyerek arıcılığımızın da hizmetine sunmamız lazımdır. Bu kültür bitkileri olarak lanse ettiğimiz, özellikle ayçiçeği, pamuk ve karala bitkisini devreye sokmamız lazım. Kırsal alanlarda da lavantayla ön plana çıkarılması gerektiğini de ifade etmek istiyorum.

Gelecek yıllarımız için özellikle bizim artık kültür bitkilerine biraz daha ağırlık vermemiz lazım yani yağlık bitkiler özellikle bu konu da çalışmalar yapmamız lazım" ifadelerine yer verdi.

Küresel iklim değişikliği ve afetlerden en çok etkilenen arılar oldu
Küresel iklim değişikliği ve afetlerden en çok etkilenen arılar oldu
Küresel iklim değişikliği ve afetlerden en çok etkilenen arılar oldu
Küresel iklim değişikliği ve afetlerden en çok etkilenen arılar oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Adem Güngör

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