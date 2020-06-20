Küresel İklim Değişikliği İçin Yol Haritası Belirlendi
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Küresel İklim Değişikliği İçin Yol Haritası Belirlendi

Son zamanlarda kendisini iyice belli etme etmeye başlayan küresel iklim değişikliği teknolojinin de gündeminde.

Küresel İklim Değişikliği İçin Yol Haritası Belirlendi
20.06.2020 09:52 | Son Güncelleme: 20.06.2020 09:56

Son zamanlarda kendisini iyice belli etme etmeye başlayan küresel iklim değişikliği teknolojinin de gündeminde. Kısa bir süre önce birçok uzman kuruluş ve bilim insanı bu konuyu tartışmaya açtı. Koronavirüs salgını ile uğraştığımız şu günlerde, iklim değişikliği hakkında farkındalık yaratılmaya çalışılıyor. İşte bu proje ile ilgili merak ettiniz tüm detaylar.

Hindistan'da aşırı derecede yağmur yağması ve bölgeyi sel basması ile Meksika'da kuraklık yaşanması arasında neredeyse hiçbir fark kalmadı. Ayrıca şu son dönemlerde İstanbul'da yaşanan aşırı yoğun yağmurlar kırmızı alarm vermeye yeter de artar bile. Tüm bu koşullar değerlendirildiğinde, hızlı bir şekilde bilim insanlarının yol haritası belirlemeleri gerektiği ortaya çıkıyor. Yapılan son çalışmalarla birlikte 1,5 derecelik hava sıcaklığı değişimi hedef tahtasına oturtuldu.

Küresel iklim değişikliği emisyon oranlarının azaltılmasına bağlı

McKinsey kuruluşu; iklim değişiminin yıkıcı etkilerini engelleyecek '1,5 derece hedefinin' esaslarını ortaya koydu. Onlara göre eğer iklim değişikliği bu dereceye indirilemezse ilerleyen yıllarda bizleri çok daha ağır koşullar bekliyor.

2030 yılına kadar; gıda ve orman alanları, elektrifikasyon, endüstriyel adaptasyon, temiz enerji ve karbon pazarı olmak üzere 5 farklı alanda emisyonların azaltılması kararlaştırıldı. Elbette burada önemli olan şirketlerin tutumu. Her ne kadar bu kuruluş böyle bir politika belirlese bile yine de dünya genelindeki şirketlerin buna uymaları gerekiyor.

Yapılan çalışmalar dikkate alındığında, bu hedefin gerçekten de küresel iklim değişikliği alanında büyük bir etki yaratacağı söylenebilir. Fakat burada asıl önemli olan iklim değişikliğinin kalıcı bir şekilde engellenmesi. Aksi takdirde çok fazla kalıcı sonuçlar elde etmek mümkün olmayacak. Sizce 10 yıl içerisinde, sayılan bu 5 alanda istenen başarı yakalanabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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