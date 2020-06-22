Küresel ham çelik üretimi mayısta yıllık yüzde 8,7 geriledi
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Küresel ham çelik üretimi mayısta yıllık yüzde 8,7 geriledi

Küresel ham çelik üretimi, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,7 azalarak 148,8 milyon tona geriledi.

Küresel ham çelik üretimi mayısta yıllık yüzde 8,7 geriledi
22.06.2020 17:39 | Son Güncelleme: 22.06.2020 17:47

Küresel ham çelik üretimi, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,7 azalarak 148,8 milyon tona geriledi.

Merkezi Brüksel'de bulunan Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), mayıs ayı ham çelik üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, küresel ham çelik üretimi, mayıs ayında 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 8,7 azalarak 148,8 milyon ton oldu.

Söz konusu dönemde Çin'in üretimi yüzde 4,2 artarak 92,3 milyon tona ulaşırken, Japonya'nın üretimi yüzde 31,8 düşerek 5,9 milyon tona indi.

Hindistan'ın üretimi yüzde 39,1 azalarak 5,8 milyon tona ve ABD'nin üretimi yüzde 36,6 düşerek 4,8 milyon tona geriledi.

Birliğin verilerine göre, Türkiye'de ham çelik üretimi, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,8 azalarak 2,3 milyon ton olarak gerçekleşti.

Brezilya'nın üretimi yüzde 22,6 düşerek 2,2 milyon tona inerken, Avrupa Birliği'nde üretim yüzde 26,8 azalarak 10,5 milyon tona geriledi.

WorldSteel, açıklamasında, Kovid-19 salgınının ham çelik üretim rakamlarının sunulmasında oluşturduğu zorluklar nedeniyle, mayıs ayına ait üretim verilerinin çoğunun gelecek ay revize edilmesinin beklendiği belirtildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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