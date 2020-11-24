Küresel ham çelik üretimi ekimde arttı
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Küresel ham çelik üretimi ekimde arttı

24.11.2020 17:01 | Son Güncelleme: 24.11.2020 17:01
Küresel ham çelik üretimi ekimde arttı

Küresel ham çelik üretimi, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7 artarak yaklaşık 161,9 milyon tona yükselirken, Türkiye'nin ham çelik üretimi aynı dönemde 19,4 artış gösterdi.

Küresel ham çelik üretimi, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7 artarak yaklaşık 161,9 milyon tona yükselirken, Türkiye'nin ham çelik üretimi aynı dönemde 19,4 artış gösterdi.

Merkezi Brüksel'de bulunan Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), ekim ayı ham çelik üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, küresel ham çelik üretimi, ekim ayında 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 19,4 artarak 161 milyon 890 bin ton oldu.

Söz konusu dönemde Çin'in üretimi yüzde 12,7 artarak 92,2 milyon tona ulaşırken, Japonya'nın üretimi yüzde 11,7 düşerek 7,2 milyon tona geriledi.

Yine aynı dönemde Avrupa Birliği'nin üretimi yüzde 5,6 düşerek 12,61 milyona tona, ABD'nin üretimi yüzde 15,3 gerileyerek 6,14 milyona indi.

Birlik verilerine göre, Türkiye'nin ham çelik üretimi de ekimde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,4 artarak 3,2 milyon tona yükseldi. Brezilya'nın üretimi yüzde 3,5 artarak 2,78 milyon tona, Rusya'da üretim yüzde 4,3 yükselerek 6,05 milyon tona ulaştı.

WorldSteel, açıklamasında, Kovid-19 salgınının ham çelik üretim rakamlarının sunulmasında oluşturduğu zorlukların devam etmesi nedeniyle ekim ayına ait üretim verilerinin çoğunun kasım ayında revize edilmesinin beklendiği belirtildi.

Bu yılın ocak-ekim döneminde ise küresel ham çelik üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2 düşerek 1 milyar 511 milyon 43 bin tona geriledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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