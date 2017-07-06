Küresel Gıda Fiyatları Haziranda Yükseldi

BM Gıda ve Tarım Örgütü Gıda Fiyat Endeksi'nin haziranda bir önceki aya göre 2,5 puan artarak 175,2 puana yükseldiğini açıklarken, endeksin yükselişinde tahıl, süt ürünleri ve et gruplarındaki fiyat artışı rol oynadığı belirtildi.