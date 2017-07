Küresel Gıda Fiyatları Haziranda Yükseldi

NEW Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), küresel gıda emtia fiyatlarının haziranda yükseldiğini duyurdu.



FAO, uluslararası piyasalarda tahıl, bitkisel yağ, süt ürünleri, et ve şekerden oluşan 5 ana gıda grubunun ticaretinin takip edilerek belirlendiği Gıda Fiyat Endeksi'ni açıkladı.



FAO'dan yapılan açıklamada, Gıda Fiyat Endeksi'nin haziranda bir önceki aya göre 2,5 puan (yüzde 1,4) artarak 175,2 puana yükseldiği, endeksin yükselişinde tahıl, süt ürünleri ve et gruplarındaki fiyat artışının rol oynadığı belirtildi.



Açıklamada, Tahıl Fiyat Endeksi'nin haziranda bir önceki aya göre 6,2 puan (yüzde 4,2) artarak 154,3 puana yükseldiği, endeksin son bir yılın en yüksek seviyesine ulaştığı vurgulandı.



Süt Ürünleri Fiyat Endeksi'nin haziranda bir önceki aya göre 15,9 puan (yüzde 8,3) yükselişle 209 puana, Et Fiyat Endeksi'nin de aynı dönemde 3,2 puan (yüzde 1,8) artışla 175,2 puana tırmandığı bildirildi.



Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi'nin haziranda bir önceki aya göre 6,5 puan (yüzde 3,9) düşerek 162,1 puana gerilediği belirtilen açıklamada, Şeker Fiyat Endeksi'nin de aynı dönemde 31 puan (yüzde 13,4) düşerek son 16 ayın en düşük seviyesi olan 197,3 puana indiği kaydedildi.



Küresel tahıl arzı beklentisi düşürüldü



Açıklamada, FAO'nun, bu yıla dair küresel tahıl arzı beklentisini 1,2 milyon ton aşağı çekerek dünya genelinde tahıl üretiminin bu yıl 2 milyar 593 milyon ton olmasını beklediği bildirildi.



FAO'nun küresel tahıl stoklarında artış olmasını öngördüğü, stokların bu yıl 704 milyon tona ulaşarak yeni bir rekor kırmasını beklediği kaydedilen açıklamada, FAO'nun küresel tahıl ticaretinin 2017-2018'de yaklaşık 395 milyon ton olmasını tahmin ettiği de belirtildi.