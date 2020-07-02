Küresel gıda fiyatları haziranda yükseldi Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), haziranda küresel gıda fiyatlarının bitkisel yağlar, şeker ve süt kotasyonlarındaki sıçrama ile yılın başından beri ilk kez yükseliş gösterdiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), haziranda küresel gıda fiyatlarının bitkisel yağlar, şeker ve süt kotasyonlarındaki sıçrama ile yılın başından beri ilk kez yükseliş gösterdiğini bildirdi.

FAO'dan yapılan açıklamaya göre, Gıda Fiyat Endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 2,4 artarak 93,2 puan ortalamasında seyretti.

Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi, dört ay üst üste düşüş gösterdikten sonra haziran ayında yüzde 11,3'lük yükseliş kaydetti. Bu sıçrama, birçok ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili sokağa çıkma yasaklarının hafifletilmesi ve uzun süren göçmen iş gücündeki eksiklikler nedeniyle üretimdeki olası gerilemelere ilişkin endişelerin ardından küresel ithalat talebinin iyileşmesi ve palm yağı fiyatlarındaki keskin artışı yansıtıyor.

Haziranda mayıs ayına göre Şeker Fiyat Endeksi yüzde 10,6 ve Süt Fiyat Endeksi de yüzde 4 arttı. Bitkisel yağlar, şeker ve süt fiyat endeksleri yılın başından beri ilk kez yükseliş kaydetti.

Tahıl ve et piyasalarında ise Kovid-19 salgınıyla oluşan belirsizlikler ve aşağı yönlü baskı sebebiyle çoğu fiyat alt seviyelerde kaldı.

Kaynak: AA