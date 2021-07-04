Küresel Gazeteciler Konseyinin "Küresel Başarı Ödülleri" sahiplerini buldu
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Küresel Gazeteciler Konseyinin "Küresel Başarı Ödülleri" sahiplerini buldu

Küresel Gazeteciler Konseyinin 'Küresel Başarı Ödülleri' sahiplerini buldu
Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) tarafından, Anadolu Ajansının (AA) da içinde bulunduğu bazı kurum, kuruluş ve kişilere "Küresel Başarı Ödülü" verildi.

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) tarafından, Anadolu Ajansının (AA) da içinde bulunduğu bazı kurum, kuruluş ve kişilere "Küresel Başarı Ödülü" verildi.

Yurt içi ve dışındaki 100'den fazla gazeteciyi bir araya getiren "KGK Alanya Buluşması" programı kapsamındaki ödül töreni Alanya'da gerçekleştirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybeden gazeteciler için saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

IKBY Azınlıklardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf Selim, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin çok önemli bir ülke olduğunu belirterek, "Iraklı Türkmenler olarak her zaman Türkiye ile Irak arasındaki ilişkilere destek veriyoruz." dedi.

Medyanın önemine değinen Selim, "Anadolu Ajansı başta Türkmenler olmak üzere tüm mazlum insanların sesi olmuştur. Orada olan o mazlumların sesini Türkiye başta olmak üzere tüm dünyaya aktarmıştır. O yüzden şükranlarımızı bildiriyoruz." diye konuştu.

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz de Konseye ödül için teşekkür etti.

AA'nın 101 yaşında olduğunu belirten Karagöz, "Önümüzdeki dönemde dünyada daha fazla ses getiren bir Anadolu Ajansı olacak." ifadesini kullandı.

MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, her gazetecinin toplumda kanaat önderi olduğunu dile getirdi.

KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim ise Konseyin yurt içinde basın meslek örgütü olarak mesleki anlamda birlik, beraberlik ve dayanışmayı sağlamak için faaliyet gösterdiğini, yurt dışında ise üyelerinin katkılarıyla oluşan medyanın etkin gücünü Türkiye'nin kamu diplomasisi faaliyetlerine destek vermek için kanalize ettiğini aktardı.

"Küresel Başarı" ödülleri verildi

Konuşmaların ardından, Türkmen Bakan Aydın Maruf Selim'e, AA'ya, Ampute Futbol Milli Takımı ile salgında hayatını kaybeden Konseyin kurucularından gazeteci Veli Altınkaya anısına "Küresel Başarı Ödülü" verildi.

Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman'a, Konseyin Arnavutluk temsilcisi Anisa Bahiti'ye, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin'e, iş insanı Uğur Sipahioğlu ve Hasan Uysal'a "şükran" plaketleri takdim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

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