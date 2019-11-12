'Küresel Fuar Acentesi' Bursalı firmalara ihracatın kapılarını açıyor

12.11.2019 12:49 | Son Güncelleme: 12.11.2019 12:54

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) üyeleri, Küresel Fuar Acentesi (KFA) kapsamında düzenlenen organizasyonlarla prestijli fuarlarda boy göstermeye devam ediyor. Bursalı gıda firmaları Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenen Anuga Gıda ve İçecek Fuarı'nı, mobilya sektörü temsilcileri Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen INDEX Katar Mobilya Fuarı'nı, plastik ve kauçuk sektörü temsilcileri ise Almanya Düsseldorf'ta düzenlenen K 2019 Fuarı'nı ziyaret etti.



Küresel Fuar Acentesi, ürünlerini uluslararası platformlarda tanıtmak isteyen Bursalı firmaları dünyanın önemli fuarlarına taşımayı sürdürüyor. BTSO üyeleri dünyanın en büyük gıda fuarı olarak kabul edilen Anuga Gıda ve İçecek Fuarı, Körfez bölgesinin mobilya sektöründeki en önemli fuarı INDEX Katar Mobilya Fuarı ve K 2019 Fuarları'nda sektörlerindeki son yenilikleri inceledi. Yeni işbirlikleri ve ihracat taleplerinin alındığı fuarların Bursa'nın dış ticaret hacmine katkı sağlaması bekleniyor.



Almanya'da bu yıl 100'üncü yılını geride bırakan Anuga Gıda ve İçecek Fuarı'nda 12 Bursalı firma yer aldı. İki yılda bir düzenlenen fuarda gıda ve içecek endüstrisinin en yeni ürünleri tanıtıldı. BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Murat Bayizit, Meclis Divan Katibi Hakan Batmaz, BTSO Meclis Üyesi ve Heyet Başkanı Önder Matlı ile BTSO Meclis Üyesi ve Heyet Başkan Yardımcısı Fuat Alpaslan'ın da yer aldığı heyet, fuarın yanı sıra MÜSİAD Köln Şubesi'ni de ziyaret etti. Fuar organizasyonunu değerlendiren BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Murat Bayizit, Anuga Fuarı'nın genel gıdadan dondurulmuş gıdaya, unlu mamüllerden içeceklere farklı alandaki üreticileri bir araya getirdiğini söyledi. 7 bin 500'den fazla firmanın katıldığı Anuga'da Türkiye'nin 315 firma ile fuara en fazla katılımcı gönderen 5. ülke olduğunu ifade eden Bayizit, "BTSO olarak Bursa'nın da bu önemli platformlarda yer almasına öncülük ediyoruz. Anuga'nın dışında Fruit Logistica ve SIAL gibi fuarlarda da üyelerimizin boy göstermesini sağlıyoruz. BTSO üyelerini dünyanın en büyük fuarları ile buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.



Bursalı mobilyacılar, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen INDEX Katar Mobilya Fuarı'na katıldı. 20 ülkeden 200 katılımcının yer aldığı fuarda mobilya sektöründeki son trendler görücüye çıktı. Fuara Türkiye'den 16 firma katılırken, katılımcıların 3'ünü ise Bursalı firmalar oluşturdu. BTSO Meclis Üyesi Mümin Yılmaz'ın başkanlık ettiği BTSO heyetinde, BTSO Meclis Üyesi Durmuş Kumru ile BUTTİM Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda BTSO 38. Komite Başkan Yardımcısı Sadık Şengül Heyet Başkan Yardımcısı olarak yer aldı. Fuar ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulunan Heyet Başkanı Mümin Yılmaz, mobilya sektörünün dünyada 500 milyar dolar büyüklüğe ulaştığına dikkati çekerek, "Firmalarımızın bu pazardan daha fazla pay alabilmesi adına fuarlarda yer almak zorundayız. Katar ile gelişen ekonomik ilişkilerimizi mobilya sektöründe de fırsata çevirmek adına faydalı bir fuar ziyareti oldu. Katar'da önümüzdeki bir yıl içerisinde 13 bin konut projesi ile toplam 15 bin odalı 100 otelin yapımı tamamlanacak. Ayrıca 2022 Dünya Kupası'nın Katar'da düzenlenecek olması sebebiyle stadyum inşaatları da devam ediyor. Sektörümüz açısından Katar önemli fırsatlar barındırıyor. Firmalarımız da fuar süresince önemli iş görüşmeleri gerçekleştirdi. BTSO'ya organizasyon dolayısıyla teşekkür ediyoruz." diye konuştu.



Plastik ve kauçuk sektörü temsilcileri ise Küresel Fuar Acentesi çerçevesinde düzenlenen organizasyonla sektöründe en önemli fuarlar arasında yer alan K 2019'u ziyaret etti. Her 3 yılda bir Almanya'nın Düsseldorf şehrinde düzenlenen fuarda Bursalı firmalar, uluslararası katılımcılar ile bir araya geldi. BTSO 14. Komite Başkanı Ahmet Döndüren başkanlığındaki 30 kişilik BTSO heyeti, fuarın yanı sıra Almanya'nın en büyük sanayi ve ticaret odalarından olan IHK Düsseldorf'u da ziyaret etti. Heyet Başkanı Ahmet Döndüren, plastik ve kauçuk sektörlerinin buluşma noktası ve sektördeki küresel gelişmeleri yakından inceleme imkanı sağlayan K 2019 Fuarı'na katılımın son derece önemli olduğunu söyledi. Toplam 3.195 firmanın stant açtığı fuara Türkiye'den 155, Bursa'dan ise 5 firmanın katıldığı bilgisini veren Döndüren, "Küresel Fuar Acentesi organizasyonuyla fuarda üst düzey firmaların nitelikli uygulamalarını yerinde görme fırsatı elde ettik. Ayrıca Düsseldorf Ticaret ve Sanayi Odası'na gerçekleştirdiğimiz ziyarette Düsseldorf Ticaret Ataşemiz Sayın Anıl Gürtuna Kaya ve Düsseldorf IHK yetkililerinden sektöre ve Almanya pazarına ilişkin çok önemli bilgiler aldık. Firmalarımız açısından son derece verimli bir program oldu" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA