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Küresel Fuar Acentesi, 2020’de 11 ülkede 49 fuar yapacak

BTSO projesi Küresel Fuar Acentesi, 2019'da 14 sektörde 750'yi aşkın firmanın katıldığı 26 fuar gerçekleştirdi.

03.01.2020 09:56 | Son Güncelleme: 03.01.2020 09:56
Küresel Fuar Acentesi, 2020’de 11 ülkede 49 fuar yapacak

BTSO projesi Küresel Fuar Acentesi, 2019'da 14 sektörde 750'yi aşkın firmanın katıldığı 26 fuar gerçekleştirdi. 2020 için 50'ye yakın fuar takvime alındı. 2013'te başlatılan proje kapsamında 7 yılda 180'den fazla yurt dışı programından 6 bin 500'e yakın firma temsilcisi faydalandı.

Kaynak: Dunya.com

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