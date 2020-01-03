Küresel Fuar Acentesi, 2020’de 11 ülkede 49 fuar yapacak
BTSO projesi Küresel Fuar Acentesi, 2019'da 14 sektörde 750'yi aşkın firmanın katıldığı 26 fuar gerçekleştirdi.
03.01.2020 09:56 | Son Güncelleme: 03.01.2020 09:56
BTSO projesi Küresel Fuar Acentesi, 2019'da 14 sektörde 750'yi aşkın firmanın katıldığı 26 fuar gerçekleştirdi. 2020 için 50'ye yakın fuar takvime alındı. 2013'te başlatılan proje kapsamında 7 yılda 180'den fazla yurt dışı programından 6 bin 500'e yakın firma temsilcisi faydalandı.
Kaynak: Dunya.com