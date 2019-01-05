Küresel fuar acentesi 2019’da atağa geçiyor
Bursalı firmaların yurt dışına açılmasını teşvik etmek ve ihracatlarını artırmak amacıyla Küresel Fuar Acentesi (KFA) projesini hayata geçiren BTSO, son 5 yılda düzenlediği 160'tan fazla yurt dışı iş gezisi ile kentin ihracata dayalı kalkınma hamlesine öncülük etti.
Bursalı firmaların yurt dışına açılmasını teşvik etmek ve ihracatlarını artırmak amacıyla Küresel Fuar Acentesi (KFA) projesini hayata geçiren BTSO, son 5 yılda düzenlediği 160'tan fazla yurt dışı iş gezisi ile kentin ihracata dayalı kalkınma hamlesine öncülük etti.
Kaynak: Dunya.com