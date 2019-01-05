Küresel fuar acentesi 2019’da atağa geçiyor

Bursalı firmaların yurt dışına açılmasını teşvik etmek ve ihracatlarını artırmak amacıyla Küresel Fuar Acentesi (KFA) projesini hayata geçiren BTSO, son 5 yılda düzenlediği 160'tan fazla yurt dışı iş gezisi ile kentin ihracata dayalı kalkınma hamlesine öncülük etti.

Küresel fuar acentesi 2019’da atağa geçiyor

Bursalı firmaların yurt dışına açılmasını teşvik etmek ve ihracatlarını artırmak amacıyla Küresel Fuar Acentesi (KFA) projesini hayata geçiren BTSO, son 5 yılda düzenlediği 160'tan fazla yurt dışı iş gezisi ile kentin ihracata dayalı kalkınma hamlesine öncülük etti.

Kaynak: Dunya.com

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