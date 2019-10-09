Küresel Fon Konferansı: AIDS, tüberküloz ve sıtma ile mücadele için hedef 12 milyar euro

09.10.2019 12:36

Fransa'nın Lyon kentinde, her yıl yaklaşık 2,5 milyon insanın ölümüne neden olan 3 büyük salgın hastalık AIDS, tüberküloz ve sıtma ile mücadele için para toplamak amacıyla 'Küresel Fon' (Global Fund) konferansı düzenleniyor.



12 milyar euroya ulaşılmayı hedefleyen girişim ile önümüzdeki 4 sene içerisinde 16 milyon hayatın kurtarılması ve dünya çapında 234 milyon enfeksiyonun engellenmesi amaçlanıyor. Euronews.com'da Görüntüle