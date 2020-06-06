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Küresel finansın yeni normali online panellerde tartışıldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası dünyada küresel finans sektörünün nasıl şekilleneceği, Koç Okulu ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve Koç FinTech Forum kapsamında düzenlenen online etkinlikte çeşitli yönleriyle ele alındı.

Küresel finansın yeni normali online panellerde tartışıldı
06.06.2020 10:21 | Son Güncelleme: 06.06.2020 10:21

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası dünyada küresel finans sektörünün nasıl şekilleneceği, Koç Okulu ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve Koç FinTech Forum kapsamında düzenlenen online etkinlikte çeşitli yönleriyle ele alındı.

Koç FinTech tarafından yapılan açıklamaya göre, Koç Okulu lise öğrencileri tarafından "Koç FinTech Forum 2020" kapsamında İngilizce olarak gerçekleştirilen etkinlik, FİBA Holding Kurucusu ve Onursal Başkanı Hüsnü Özyeğin'in açılış konuşmasıyla başladı.

Özyeğin, açılış konuşmasında gençlerin finansal teknolojilerle ilgilenmesinin önemine vurgu yaparak, internet teknolojileri kullanmanın finans sektörü açısından önemine değindi.

FinTech teknolojisinin sadece bankacılıkta değil pek çok alanda kullanıldığını belirten Özyeğin, finansal teknolojilere 150 milyar dolar ayrıldığını belirtti.

Kovid-19 ile dijitalleşme ivme kazandı

Etkinlik kapsamında iki panel gerçekleştirilirken, "Fast Forwarding Digital Transformation" (Dijital Dönüşümü Hızla İlerletmek) başlığıyla ve gazeteci Hakan Çelik'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen birinci panele konuşmacı olarak Hepsiburada CEO'su Murat Emirdağ, Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan ve Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan katıldı.

Panelde Kovid-19'un dijital dönüşüm üzerindeki etkisine değinen Deegan, Vodafone Türkiye ekosistemindeki 15 binden fazla çalışanı online sisteme taşıdıklarını ve operasyonların buluta taşınmasının önemini anlattı.

Deegan, Vodafone olarak tüm teknolojik alt yapıyı sağladıklarını vurgulayarak siber güvenliği sağlayan teknolojilere olan talep artışının devam edeceğine vurgu yaptı.

Yeni toplantı ve konferans platformları ve araçlarının kalıcı hale geleceğini de kaydeden Deegan, çevreye ve insana yararlı teknolojilerin gelişeceğini de belirtti.

Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan ise, online eğitimin avantajları ve dezavantajlarına değindi. 750 dersin online eğitim süreçlerinin aktif olarak devam ettiğini söyleyen İnan, fizibilite çalışmalarının güçlü olmasının önemini hatırlattı.

İnan, Türkiye'nin uzaktan eğitim süreciyle yeni tanıştığını, ekonomik gerekçeler ve başka nedenlerle adaptasyonun zorlaştığını ancak önceliklerinin her zaman öğrenmenin niteliği olduğunu belirtti.

Emirdağ, Hepsiburada olarak, sağlık ve iş güvenliği ile operasyon tedarik zinciri ve operasyonel devamlılığı merkeze aldıklarını ifade ederek, yeni dönemde hijyene verilen öneme dikkat çekti.

Evde yaratılan yeni ekosistem içerisinde artan taleplerin karşılanmasına önem verdiklerini kaydeden Emirdağ, gelecek dönemde hem offline hem de online çalışma biçimlerinin devam edeceğini ancak müşteri odaklılığının değişmeyeceğini vurguladı.

Emirdağ, ezbere yapılan iş modellerinin değişeceğini, büyük verilerle analiz yapmanın ve yeni modellemeler geliştirmenin öneminin bir kez daha görüldüğünü söyledi.

Finansal teknolojiler yepyeni fırsatlar sunuyor

Etkinlik kapsamındaki ikinci panel ise "Re-Imagining the Opportunities of Financial Technologies" (Finansal Teknolojilerin Tanıdığı Fırsatları Yeniden Şekillendirmek) başlığı altında gerçekleştirildi.

Gazeteci Ege Cansen'in moderatörlüğünü yaptığı panelde, Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, Visa Güneydoğu Avrupa Bölge Genel Müdürü Berna Ülman ve FinTech Istanbul kurucularından, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selim Yazıcı konuştu.

Binbaşgil, bankacılık sektöründe inovasyon ve ihtiyaçların mobil ile doğru oranda nüfuzunu koruduğunu ve FinTech teknolojiler ile bu teknolojilerin demokratikleşmesini yakından takip ettiklerini vurguladı. Yapay zeka uygulamalarının bu süreçteki kullanımına dikkati çeken Binbaşgil, bankaların dijitalleşme konusunda diğer sektörlere göre avantajlarına değindi.

Ülman, içinde bulunulan pandemi sürecinde tüketici beklentilerinin yeniden şekillendiğini, özellikle temassız ödemeler ve e-ticaretin ön plana çıktığını belirtti. Değişen tüketici beklentilerine teknolojiyi etkin bir şekilde kullanarak cevap vermeye çalıştıklarını kaydeden Ülman, ödeme deneyimini iyileştirme çevikliği olan fintechlerin normalleşme sürecinde öne çıkan oyuncular olacağını ifade etti.

Yazıcı, ise fintechlerin hızlı, düşük maliyetli, esnek ve kişiye özel çözümler üreterek finansal hizmetler sektörünü yeniden yapılandırdığını kaydetti. "Büyük Veri"nin sistemin itici gücü olduğunu ve yeni teknolojiler sayesinde farklı kaynaklardan toplanan verinin, "veri bilimi" teknikler kullanılarak analiz edildiğini belirten Yazıcı, bu verilerin yapay zeka uygulamaları ile birleştirilmesi sonucunda, müşteri ihtiyaçları ile tam uyumlu ürün ve hizmetlerin ortaya çıkarılabileceğini vurguladı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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