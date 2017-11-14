Küresel Felaketlerin Oluşturduğu Zararların Toplam 188 Milyarın Üzerinde

Bu yılın Ekim ayına kadar gerçekleşen küresel felaketlerin oluşturduğu zararların toplam 188 milyar liranın üzerine çıktı. Bu felaketlerden ortaya çıkan maddi zararın yaklaşık 12 milyar dolarlık kısmı depremlerden oluştu.



Dünya gündeminin yine ilk sırasını yaşanan doğal afetler oluşturdu. Son günlerde yaşanan depremler ve sonrasında yaşanan artçı sarsıntılar korkutmaya devam ediyor. Yaşanan bu doğal felaketler ekonomiyi de tehdit ediyor. Dünyada risk, emeklilik ve sağlık çözümlerinde hizmetler sunan Aon'un yayınladığı Küresel İklim ve Felaket raporuna göre, 2017'nin Ekim ayına kadar gerçekleşen küresel felaketlerin oluşturduğu zararların toplam 188 milyar 870 milyon dolar olduğu belirtildi. Ortaya çıkan maddi zararın 11 milyar 730 milyon dolarlık kısmını ise bu süre içerisinde meydana gelen depremler oluşturdu. 2017 yılında toplam sigorta teminatları 53 milyar 890 milyon doları bulurken, deprem felaketlerinin sigorta teminatı 2 milyar 780 milyon dolar oldu.



210 milyar dolarlık kayıp



2017'nin bitmesine iki ay kala küresel felaketlerin oluşturduğu toplam zararın 2016 yılında gerçekleşen felaket zararlarını geçeceği tahmin ediliyor. Rapora göre, 2016'da gerçekleşen küresel felaketlerin oluşturduğu 210 milyar dolarlık ekonomik kayıp raporda dikkat çeken diğer noktalardan birisi oldu. 2017 yılında yaşanan küresel felaketlerin ekonomik kayıplarının 210 milyar doları geçmesi bekleniyor. Son 10 yılda en çok artış gösteren doğal afetlerin başında deprem, su baskınları ve kuraklık geliyor.



Son 3 ayda 5 büyük deprem



Eylül ayında Kuzey Amerika ülkelerinden Meksika ve Guatemala deprem ile sarsıldı. Geçen ayın başında bölgede meydana gelen deprem felaketlerinde 98 kişi hayatını kaybederken 50 binin üzerinde yapı hasar gördü. Ekonomik zararın ise 1 milyar 250 milyon doların üzerinde olduğu saptandı. 19 Eylül'de yine Meksika'da 7.1 şiddetinde meydana gelen depremde 370 kişi hayatını kaybetti. 10 Ekim'de de Güney Amerika ülkesi Şili'de 6.3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.



12 Kasım'da İran-Irak sınırında 7.3 büyüklüğünde oluşan deprem ile iki ülke sarsıldı. Deprem sonrası İran'da 6 bin 700 kişi yaralandı ve en az 407 kişi hayatını kaybetti. Aynı zamanda Kermanşah bölgesinde 70 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Depremden etkilenen Irak'ta 255 kişi yaralandı ve 7 kişi hayatını kaybetti. Deprem Türkiye de dahil 7 ülkede hissedildi. Yaşanılan deprem sonrası ekonomik kaybında büyük olacağı tahmin ediliyor. Aynı gün Orta Amerika ülkelerinden Kostarika'da da 6.4 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin can ve mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor. - İSTANBUL