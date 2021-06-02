Küresel enerji yatırımları bu yıl 1,9 trilyon doları bulacak
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Küresel enerji yatırımları bu yıl 1,9 trilyon doları bulacak

Küresel enerji yatırımları bu yıl 1,9 trilyon doları bulacak
Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya - Haberler | Ekonomi

Dünyada bu yıl enerji yatırımlarının geçen yıla göre yüzde 10 artışla 1,9 trilyon dolara yükselmesi öngörülüyor.

Dünyada bu yıl enerji yatırımlarının geçen yıla göre yüzde 10 artışla 1,9 trilyon dolara yükselmesi öngörülüyor.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) Küresel Enerji Yatırımları 2021 raporuna göre, enerji yatırımlarında elektrik sektörü ağırlığını korumaya devam ediyor. Bu kapsamda, 2021 elektrik sektörü yatırımlarının petrol ve doğal gaz yatırımlarını üst üste aştığı altıncı yıl olacak.

Küresel enerji yatırımları bu yıl yüzde 10 artışla 1,9 trilyon dolara ulaşacak ve salgın öncesi seviyesine dönecek. Bu miktarın 820 milyar dolarını küresel elektrik sektöründeki yatırımlar oluşturacak. Elektrik sektöründeki toplam yatırımlar bu yıl 2020'ye göre yüzde 5 artışla tarihteki en yüksek seviyesine yükselecek.

Toplam elektrik sektörü yatırımları içinde, bu yıl elektrik üretim kapasitesine yapılması öngörülen toplam 530 milyar dolarlık yatırımın yüzde 70'ini (369 milyar dolar) yenilenebilir enerji, 119 milyar dolarlık kısmını ise fosil yakıt kaynaklı elektrik üretim yatırımları oluşturacak.

Küresel nükleer enerji kapasitesindeki yatırımlar ise bu yıl 44 milyar doları bulurken, elektrik şebekeleri ve bataryalara 293 milyar dolar harcanacak.

Rapora göre, temiz enerji yatırımları cesaret verici olmasına rağmen bu yatırımlar küresel enerji sisteminde sürdürülebilir bir yol haritası oluşturulması için yetersiz kalacak. Dünyanın 2050'de sıfır emisyon hedefine ulaşması için 2030'a kadar temiz enerji yatırımlarında tarihi bir artışa ihtiyaç olacak.

Bu yıl kömür yatırımları geçen yılki seviyesiyle neredeyse aynı kalarak 91 milyar dolar seviyesinde gerçekleşecek.

"Temiz enerji yatırımlarının 2030'a kadar 3 kat artması gerek"

IEA Başkanı Fatih Birol, rapora ilişkin değerlendirmesinde, küresel enerji yatırımlarındaki artışın memnuniyet verici olduğunu belirterek, "Ayrıca, yenilenebilir enerjiye daha fazla yatırım yapıldığını görmek de beni cesaretlendiriyor. Fakat, dünyanın 2050'de sıfır emisyon hedefine ulaşması için çok daha büyük kaynakların temiz enerji teknolojilerine aktarılması gerekiyor. IEA'nın sıfır emisyon yol haritasına göre, 2030'a kadar temiz enerji yatırımlarının 3 kat artmasına ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

Hükümetlerin sıfır emisyon hedefine ulaşmak için taahhütlerinin ötesine geçerek somut adımlar atmaları ve temiz enerji alanındaki yatırımları hızlandırmaları gerektiğini vurgulayan Birol, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda, erken aşama teknolojilerin de desteklenmesi gerekiyor. Hükümetlerin bu yönde verecekleri net ve somut sinyaller temiz enerji yatırımlarıyla ilgili belirsizlikleri azaltacak ve yatırımcılara ihtiyaç duydukları uzun vadeli öngörülebilirliği de sağlayacaktır. IEA sıfır emisyon yol haritasına göre, yatırımcılar, şirketler, çalışanlar ve tüm ekonomiler için sıfır emisyon hedefine giden yolda büyük fırsatlar var. Hükümetler de bu geniş çaplı fırsatları ortaya çıkaracak güce sahip."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya

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