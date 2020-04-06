Küresel ekonomik önlemler artarken altın tırmanıyor Küresel düzeyde onlarca ülkede, Covid-19 pandemisine karşı alınan ekonomik önlemler giderek artarken, güvenli liman altının fiyatı da yeniden tırmanışa geçti ve yeni haftanın ilk işlemlerinde yüzde 1.0'den yükseldi.

Küresel düzeyde onlarca ülkede, Covid-19 pandemisine karşı alınan ekonomik önlemler giderek artarken, güvenli liman altının fiyatı da yeniden tırmanışa geçti ve yeni haftanın ilk işlemlerinde yüzde 1.0'den yükseldi. Altının yükselişinde, bir süredir yükselen doların yatay hareket etmeye başlaması da etkili oldu.

Japonya Ekonomiyi Yeniden Canlandırma Bakanı Yasutoshi Nishimura'nın geçen hafta hazırlandığını duyurduğu "büyük ekonomi pakatenin" de iki aşamalı olarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Buna göre, ilk aşamada istihdam kayıplarının önüne geçilmesi ve iflasların önlenmesine odaklanacak olan paketin ikinci aşamasında da ekonominin toparlanması için destekler verilecek.

Küresel emtia piyasalarının yeni hafta açılışış seanslarında bir ons altının fiyatı yüzde 1.5 artışla 1,642.70 dolara kadar yükseldi. Sarı madeninin euro bazlı fiyatı da aynı işlemlerde yüzde 1.5 artışla 1,519.83 euro düzeyine çıktı.

altındaki yükseliş diğer değerli metalleri de etkiledi ve gümüşün fiyatı yüzde 1.75 artışla 14.65 dolara, platinin fiyatı yüzde 1.38 artışla 734.72 dolara çıktı.

Kaynak: DHA