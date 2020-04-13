Küresel ekonomide kader haftası
Uluslararası Finans Enstitüsü koronavirüs şokunun 255 trilyon dolarlık 'borç bombasını' patlatabileceği uyarısı yaparken, uzmanlar bu hafta alınacak kararların küresel ekonominin kaderine yön verecek ehemmiyette olduğunu belirtiyor.
13.04.2020 05:00 | Son Güncelleme: 13.04.2020 05:00
Uluslararası Finans Enstitüsü koronavirüs şokunun 255 trilyon dolarlık 'borç bombasını' patlatabileceği uyarısı yaparken, uzmanlar bu hafta alınacak kararların küresel ekonominin kaderine yön verecek ehemmiyette olduğunu belirtiyor.
Kaynak: Dunya.com