Küresel ekonomide "ikiz şok" endişesi "Dünyanın üretim motoru" olarak nitelendirilen Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüsün global bir sorun haline gelmesi, tarihte nadir görülen arz ve talep şokunun aynı anda gerçekleştiği "ikiz şok" kaygılarını artırdı.

"Dünyanın üretim motoru" olarak nitelendirilen Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüsün global bir sorun haline gelmesi, tarihte nadir görülen arz ve talep şokunun aynı anda gerçekleştiği "ikiz şok" kaygılarını artırdı. Kaynak: Dunya.com