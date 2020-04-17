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Opec, Ekonomi

Küresel ekonomi 2020'de yüzde 1.5 daralacak

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) küresel ekonominin 2020 yılında yüzde 1.5 daralacağını ve "çok ciddi bir durgunluk" ile karşı karşıya kalacağını öngördü.

17.04.2020 15:43 | Son Güncelleme: 17.04.2020 15:43
Küresel ekonomi 2020'de yüzde 1.5 daralacak

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) küresel ekonominin 2020 yılında yüzde 1.5 daralacağını ve "çok ciddi bir durgunluk" ile karşı karşıya kalacağını öngördü.

OPEC'in Aylık Petrol Piyasası Raporu'nda, bu durgunluk ve ekonomde daralmanın Covid-19 pandemisi kaynaklı olacağı vurgulandı.

OPEC raporunun verilerine göre, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) üyelerinden ABD ekonomisinin de geçen yılın yüzde 2.3 büyümesinin ardından 2020 yılında yüzde 4.1 küçülmesi bekleniyor.OPEC raporunda, 2020 yılında Japonla ekonomisinin yüzde 3.9 daralacağı, buna karşılık Çin ekonomisinin yüzde 1.5 büyümeyi başaracağı öngörüldü.OPEC raporunda Rusya ekonomisinin ise, yalnızca Covid-19 salgını değil, petrol fiyatlarının düşmesinin de etkisiyle yüzde 0.5 küçüleceği öngörüldü.OPEC raporunda, koronavirüs salgını nedeniyle bu yılki küresel petrol talebine yönelik tahminini tekrar düşürüldü ve söz konusu düşürmenin son olmayabileceğini açıkladı. OPEC'in aylık raporunda 2020'de küresel talebin günde 6.9 milyon varil veya yüzde 6.9 daralmasını beklediğini belirtti. OPEC geçen ay talebin  günde 60,000 varil ile hafif artmasını bekliyordu. 

 


Kaynak: DHA

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Ekonomi Manşet

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