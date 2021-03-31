Küresel DEAŞ'la Mücadele Küresel Koalisyonundan "DEAŞ'ın yenilgisinin sürmesi" vurgusu

Küresel DEAŞ'la Mücadele Küresel Koalisyonu Küçük Grup Dışişleri Bakanları, Suriye ve Irak'ta DEAŞ'ın yenilgisinin devam etmesi için gerekli şartların oluşturulması gerektiği vurgusu yaptı.

Küresel DEAŞ'la Mücadele Küresel Koalisyonu Küçük Grup Dışişleri Bakanları, Suriye ve Irak'ta DEAŞ'ın yenilgisinin devam etmesi için gerekli şartların oluşturulması gerektiği vurgusu yaptı.

Küresel DEAŞ'la Mücadele Küresel Koalisyonu Küçük Grup'un Dışişleri Bakanları düzeyindeki toplantısının ardından ortak açıklama yayımlandı.

Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes'in davetiyle, ABD Dışişleri Bakanlığı Antony Blinken ve Küresel DEAŞ'la Mücadele Küresel Koalisyonu Küçük Grup üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının, bugün çevrim içi toplantıda bir araya geldiğine işaret edilen açıklamada, "Toplantıda, Suriye ve Irak'ta DEAŞ ile mücadelenin devam etmesine yönelik kararlılığı ve kapsamlı ve çok yönlü çaba yoluyla terör grubunun yenilgisinin sürmesi için gerekli şartların oluşturulması gerektiği bir kez daha vurgulandı." ifadesine yer verildi.

Bakanların, sivillerin korunması ve uluslararası hukukun korunmasının önemini vurgulandığı açıklamada, "Bu bağlamda, bakanlar şiddetin durdurulması ve önlenmesi, çocuk haklarının ihlalleri ve silahlı çatışmadan etkilenen çocukların ve korunmasının önemini bir kez daha vurguladı." denildi.

Açıklamada, bakanların toplantıda DEAŞ'ın artık elinde toprak tutmadığını ve Irak ve Suriye'de 8 milyon kişinin özgürlüğüne kavuştuğunu ancak tehdidin devam ettiğini de kabul ettikleri aktarıldı.

Bakanların son dönemde Irak ve Suriye'de son aylarda DEAŞ saldırılarında ölenler için de başsağlığı dilediğinin vurgulandığı açıklamada, "Bakanlar, Irak hükümetine desteğini ve yakın iş birliğine devam etme taahhüdünü bir kez daha yineledi." ifadesi kullanıldı.

"DEAŞ'ın yararlanabileceği güvenlik açıkları" vurgusu

Kovid-19'un DEAŞ ile mücadeleye olan etkisinin de toplantıda ele alındığına işaret edilen açıklamada, ortak güçlerin terörle mücadeleyi her şeye rağmen sürdürdüğü belirtildi.

Suriye konusunda da koalisyonun, sürekli bir siyasi çözüm noktasında Suriye halkına destek verdiği vurgulanarak şunlar kaydedildi:

"Koalisyon terör tehdidine, her türlü formuna ve manifestosuna karşı dikkatli durmaya, ulaşılan başarıyı sürdürmeye ve DEAŞ'ın yararlanabileceği güvenlik açıklarını önlemeye devam etmelidir."

DEAŞ'ın Batı Afrika ve Sahel bölgesindeki eylemlerine de dikkatin çekildiği açıklamada, koalisyonun bu konuda da önlem almasının gerekliliği vurgulandı.

Irak ve Suriye'de tutuklu yabancı terörist savaşçıların ve aile üyelerinin de zorluklara yol açtığına işaret edilen açıklamada, bu konuda da kapsamlı bir çözüm bulunması gerektiği vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan