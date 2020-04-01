Küresel daralma sürecinde Türkiye’de yapılabilecekler
Özyeğin Üniversitesi Öğretim Görevlisi Gizem Öztok Altınsaç, DÜNYA'nın başlattığı koronavirüsün ekonomiye etkilerini azaltmak için yapılması gerekenler tartışmasına ilişkin görüş ve önerilerini sundu.
01.04.2020 05:06 | Son Güncelleme: 01.04.2020 05:06
Özyeğin Üniversitesi Öğretim Görevlisi Gizem Öztok Altınsaç, DÜNYA'nın başlattığı koronavirüsün ekonomiye etkilerini azaltmak için yapılması gerekenler tartışmasına ilişkin görüş ve önerilerini sundu.
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Kaynak: Dunya.com