Küresel daralma sürecinde Türkiye’de yapılabilecekler Özyeğin Üniversitesi Öğretim Görevlisi Gizem Öztok Altınsaç, DÜNYA'nın başlattığı koronavirüsün ekonomiye etkilerini azaltmak için yapılması gerekenler tartışmasına ilişkin görüş ve önerilerini sundu.

Özyeğin Üniversitesi Öğretim Görevlisi Gizem Öztok Altınsaç, DÜNYA'nın başlattığı koronavirüsün ekonomiye etkilerini azaltmak için yapılması gerekenler tartışmasına ilişkin görüş ve önerilerini sundu. Kaynak: Dunya.com