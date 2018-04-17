Küresel Çelik Talebi Bu Yıl Yüzde 1,8 Artacak

Dünya Çelik Birliği (WorldSteel) küresel ekonomideki belirgin olumlu momentumundan dolayı küresel çelik talebinde bu yıl yüzde 1,8 ve gelecek yıl i çin de yüzde 0,7 artış beklediklerini bildirdi.

Küresel çelik üretiminin yüzde 85'ini temsil eden Dünya Çelik Birliği (WorldSteel) nisan ayına ilişkin küresel çelik talebi kısa vadeli görünüm raporu yayınlandı.

Buna göre, küresel çelik talebi bu yıl 1 milyar 616 milyon tona yükselecek. Birlik, gelecek yıl da talebin yüzde 0,7 artarak 1 milyar 626 milyon ton olmasını bekliyor.



Birliğin raporunda yüksek güvenin, güçlü yatırımların ve emtia fiyatlarındaki toparlanmanın, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ekonomilerde bu yıl küresel olarak çelik talebine olumlu etki yaptığı belirtilerek, gelecek yıl düşük artışın da Çin ekonomisinde yavaşlama ve yüksek faiz oranlarına bağlı olarak yatırımların hızının azalmasından kaynaklanacağı ifade edildi.

Çin'in çelik talebinin bu yıl geçen yılla aynı seviyede kalması ve 2019'da yüzde 2 azalması beklendiği raporda ifade edildi.

Birlik, gelişmiş ülkelerde çelik talebinin de bu yıl yüzde 1,8 artması ve gelecek yılın bunun yüzde 1,1'de kalacağı tahmininde bulundu. Çin hariç gelişmekte olan ekonomilerin çelik talebinin ise bu yıl yüzde 4,9 ve gelecek yıl yüzde 4,5 büyümesi bekleniyor.

Türkiye'nin çelik talebinin geçen yıl hükümetin destekleyici önlemleri ile güçlü seyrettiği belirtilerek, ülkede çelik talebinin 2018-2019'da istikrarlı bir büyüme göstermesi beklendiği ifade edildi.