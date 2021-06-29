Küresel büyümesini sürdüren Appnext, İstanbul'da ofis açtı
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Küresel büyümesini sürdüren Appnext, İstanbul'da ofis açtı

Küresel büyümesini sürdüren Appnext, İstanbul'da ofis açtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kullanıcıların ilgilerine göre uygulamalar öneren keşif platformu Appnext, küresel büyümesinin bir parçası olarak İstanbul'da ofis açtığını duyurdu.

Kullanıcıların ilgilerine göre uygulamalar öneren keşif platformu Appnext, küresel büyümesinin bir parçası olarak İstanbul'da ofis açtığını duyurdu.

Keşif platformu Appnext, İstanbul'da ofis kurdu. Türkiye'deki reklamverenlere halihazırda büyüme sonuçları sağlayan platformun, kullanıcılara mobil yolculukları boyunca sunduğu kişiselleştirilmiş uygulama önermeleriyle markaların yeni kullanıcı kazanımı ve büyüme çabalarında teknolojisi ile destek sağladığı belirtildi. Keşif platformu, şirketin bölgede büyümesini ve genişlemesini hızlandırmak üzere Gözde Alemli'yi Türkiye Ülke Müdürü olarak atadığını duyurdu.

Verilen bilgiye göre, Appnext'in patentli 'Timeline' teknolojisi davranışa dayalı yapay zekayı kullanarak doğru kullanıcıya, doğru zamanda ulaşan bir mobil uygulama öneri motoru gibi çalışıyor. İlk cihaz kurulumundan itibaren, kullanıcıların gün boyunca çeşitli mobil temas noktalarını dikkate alarak sayısız uygulama içinden ve cihaz üzerinde kişiselleştirilmiş önermeler yapıyor.

Türkiye'ye ofis açmalarını değerlendiren şirketin CEO'su ve Kurucu Ortağı Elad Natanson, "Şirketimiz, Türkiye'deki büyüme fırsatlarına hazır ve Gözde Alemli'nin sektördeki uzmanlığı, bunu başarmamıza yardımcı olmak ve çözümlerimizin Türkiye'deki uygulama geliştiricileri tarafından benimsenmesini hızlandırmak konusunda onu ideal bir seçim haline getiriyor. Bir kullanıcının mobil yolculuğunun tamamını kapsayan keşif çözümleri sunmanın sadece reklamcılar için değil, kullanıcılarıyla daha güçlü ve daha karlı ilişkiler kurmanın yollarını arayan cihaz üreticileri ve mobil operatörler için de doğru yaklaşım olduğunu düşünüyoruz. Keşif platformumuzun teknoloji destekli çözümleri, uygulama geliştiricilerin ve mobil operatörlerin, Türkiye'deki 8 milyon aktif kullanıcımız arasından her bir kullanıcıyla günlük ortalama 20 kere etkileşimde olmak üzere, farklı konumlardaki kullanıcılarla gün boyunca sürekli olarak etkileşimde bulunmalarını sağlıyor" açıklamasında bulundu.

Türkiye Ülke Müdürü Gözde Alemli konu hakkında şöyle konuştu: "Keşif platformumuz, başarısını kanıtlanmış ve yatırım getirisi yüksek, yenilikçi uygulama keşif deneyimi sunma konusunda oldukça iyi bilinmektedir. Ürünleri ve tescilli teknolojileriyle birlikte, bu durum, her zaman yeni kullanıcılar arayan reklamverenler için doğru kombinasyondur. Şirketin Türkiye'deki başarısına katkıda bulunmak için sabırsızlanıyor ve uygulamalarına yeni kullanıcı kazandırmak isteyen yerel reklamverenleri, keşif platformunun bölgede halihazırda kurulmuş iş ortağı ekosisteminin bir parçası olmaya davet ediyorum". - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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