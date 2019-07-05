Küresel Büyüme Endişeleri devam ediyor

Yurtiçi piyasalarda Haziran ayı enflasyon oranındaki gerileme ile TCMB'den faiz indirimi beklentileri oluşsa da beklentilerin henüz endeks üzerinde yansımalarını göremediğimizi söyleyebiliriz. Küresel piyasalarda ise ABD'de açıklanan makro verilerin negatif eğilimi küresel büyümeye ilişkin endişeleri ivmelendirirken, faiz indirimi beklentilerinin artması hisse senetlerinde alımları artırmakta. Makro veri gündemine baktığımızda ise yurtiçinde önemli bir veri akışı bulunmamakta olup, ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi piyasaların takibinde olacak.

USDTRY… ABD Tarım Dışı İstihdam Verisi Açıklanacak… ABD'de açıklanan makro verilerin zayıf görünümü ile Fed faiz indirimi ihtimali artarken Dolar endeksi baskı altında kalmaya devam ediyor. Geçtiğimiz ay ciddi gerileme görülen ve 75K açıklanan tarım dışı istihdam verisinde Haziran ayı beklentileri 160K olurken, verinin beklentilerin altında açıklanması durumunda Dolar'da yaşanacak kayıplar ile paritenin aşağı yönlü eğilimi ivmelenebilir. Yurtiçinde ise Haziran ayı enflasyon oranındaki düşüşle TL varlıklarında pozitif fiyatlamalar devam etmekte olup ülke risk primimizin görece düşük seviyelerde kalması TL'yi desteklemeye devam edebilir.

EURTRY… Aşağı Yönlü Seyretmekte… Haftanın son işlem günü TL varlıklarındaki pozitif fiyatlamaların devam ettiğini görmekteyiz. Asya seansında paritede bir miktar yükseliş gözlemlense de sabah saatleri itibariyle 6.32 seviyesine geri çekilme gözlemlenmekte.

EURUSD… Parite Yatay Seyrini Sürdürüyor… Trump'ın Çin'i ve Avrupa'yı kur manipülasyonu ile suçlaması ve koşulların eşitleneceğini vurgulaması ticaret savaşında cephelerin henüz terk edilmediği şeklinde yorumlandı. Dün 4 Temmuz ABD Bağımsızlık Günü sebebiyle ABD piyasaları tatildeyken, Avrupa kanadında da yoğun bir veri akışı yoktu. Euro Bölgesi Perakende Satışlarının beklentilerin altında gelmesi, Avrupa ekonomisindeki yavaşlamanın bir göstergesi olarak yorumlandı. Gün içerisinde 1.1290-1.1273 bandı arasında yatay seyreden paritede, bugün ABD Tarım Dışı İstihdam verisi takip edilecek. Sabah saatlerinde yatay seyrine devam eden parite, 1.1280 seviyelerinde işlem görüyor.

XAUUSD… Tahvil Getirilerinin Düşmesi, Altının Yönünü Tekrar Yukarı Çevirebilir… ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin %2'nin altına gerilemesi, küresel büyümeye yönelik endişeler ve jeopolitik riskler ons altındaki yukarı yönlü hareketi destekleyecek başlıca nedenler olarak karşımıza çıkmaya devam ediyor. Önümüzdeki haftalarda ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin telefonda devam edeceğinin açıklanması piyasalar açısından olumlu bir haber akışı olurken; güvenli liman özelliğini koruyan altın artan jeopolitik riskler ve belirsizliklerle beraber yükseliş trendine devam edebilir. Altının ons fiyatı sabah saatlerinde 1413 $ seviyelerinde işlem görüyor.

GLDGR… TL Güçlenirken Gram Altın Fiyatı Düşmeye Devam Ediyor… Asya piyasalarında satıcılı bir seyir izleyen altın, TL'nin güçlenmesiyle birlikte 254 TL seviyelerine kadar geriledi.

BRENT… Küresel Büyümeye Yönelik Olumsuz Beklentiler Petrol Fiyatlarını Aşağı Çekebilir… Çarşamba Günü Petrol Stoklarındaki azalmanın piyasa beklentisinden daha düşük olması petrol fiyatlarını gerileten nedenlerden birisiydi. Brent Petrolün varil fiyatı önümüzdeki süreçte küresel büyümeye yönelik endişelerin ışığında hareketine devam edecek. Brent Petrol sabah saatlerinde 63 $ seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor.

S&P500… S&P 500 Endeksindeki Yukarı Yönlü Hareket Devam Edebilir… S&P 500 endeksi dün ABD'deki resmi tatil nedeniyle kapalıydı. Öncesinde rekor tazeleyen endekste bugün ticaret gerilimine ilişkin gelişmeler ve makroekonomik datalar takip edilecek.

Kaynak: Bültenler